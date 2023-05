Los señalados tras la hecatombe del Madrid: de Ancelotti a Benzema

La despedida de la Champions fue cruel para el Real Madrid sobre todo por cómo se produjo: con una goleada (4-0) de un Manchester City que sometió sin piedad al conjunto blanco para vengarse por la eliminación del año pasado.

La generación dorada que ha sacado lustre a las vitrinas del rey de Europa en la última década no pudo con un equipo que fue muy superior. Era el Real Madrid en Europa, motivo suficiente para creer que el partido iba a ser, al menos, más disputado, pero la realidad desnudó las carencias del equipo de Carlo Ancelotti. No hubo épica en el Etihad, y los madridistas murieron derrotados y no de pie. Eso es precisamente lo que ha dejado algunos señalados y ha acrecentado las voces que apuntan a la necesidad de un cambio de ciclo definitivo.

Carlo Ancelotti

Once, planteamiento y sustituciones. En ninguna de las tres variables en las que podía intervenir acertó el técnico italiano, cuestionado por muchos por dejar en el banquillo a Rüdiger a pesar de su actuación estelar en el Bernabéu. "Durante 20, 25, 30 minutos hay que sufrir, aguantar", dijo Carletto a sus futbolistas en su tradicional charla previa a los grandes partidos. Y con esa idea de resistir atrás para cansar al City saltaron al terreno de juego. El problema fue que el equipo de Guardiola jugó con una marcha más que en el Bernabéu y desdibujó a un Madrid que se metió muy atrás demasiado pronto.

Incluso Vinícius fue a pedirle explicaciones tras el 1-0 después de un dominio aplastante del conjunto inglés, que no aflojó ni cuando el Madrid reaccionó intentando sembrar el caos en la segunda parte. Tampoco surtieron efecto los cambios, algunos considerados incomprensibles. Como el de Camavinga, dejando en el césped a un irreconocible Valverde, o el de Rodrygo, para mantener a un Benzema desaparecido en la eliminatoria. Al final, los blancos terminaron con un balance ofensivo pobrísimo: un zapatazo al larguero de Kroos y una falta de Alaba que no cogió portería.

Pese a lo ocurrido, desde el club transmiten que la confianza es absoluta en el entrenador italiano. "Tiene contrato con nosotros. Es un entrenador estupendo y lo ha ganado todo con nosotros", zanjó Emilio Butragueño sobre el futuro del entrenador.

Luka Modric

El croata fue una sombra de su mejor versión. Su magia no apareció en el Etihad. Sufrió muchísimo, se le vio sobrepasado por la energía citizen, lento en las ayudas e impreciso en el corte y en los pases. Por eso fue el primer futbolista que dejó su lugar en el campo en el minuto 63 para que entrase Rüdiger. A sus 37 años, finaliza su contrato en junio y muchos reclaman su salida como símbolo del necesario relevo generacional.

Fede Valverde

Su potencia física le hizo un hueco en el once titular para suplir las carencias de un centro del campo con Modric y Kroos, para los que los años no pasan en balde. Sin embargo, no hubo rastro del jugador que maravilló en la primera parte de la temporada por su energía inagotable. Ante el City, solo ganó un duelo de los siete que disputó y perdió siete balones. Pero, más allá de las estadísticas, lo que más preocupó fue la sensación de estar lejos de la acción y no oler ni un balón.

Toni Kroos

Volvió a jugar como pivote y fue el mejor del centro del campo, pero no pudo sostener a los suyos como merecía la ocasión. De sus botas nació la única oportunidad que tuvo el Real Madrid de igualar las tornas en la primera mitad —un latigazo desde fuera del área con 1-0 en el marcador que lo hubiera cambiado todo, pero se estrelló en la madera—. Su actuación, junto a la de Modric y Benzema, volvió a avivar el runrún de que el rey de Europa necesita un cambio de ciclo. Como el croata y el galo, su contrato finaliza en junio, aunque todo parece indicar que renovará.

Karim Benzema

El vigente Balón de Oro estuvo desaparecido en la ida y en la vuelta de las semifinales, y el Real Madrid lo notó. Su actuación en esta eliminatoria evidencia una temporada del francés para el olvido, muy lejos del jugador que lideró las épicas remontadas en la Copa de Europa. Ante el City, sus puntos fuertes se apagaron: casi no pudo asociarse, perdió 11 balones —consecuencia de estar más lento de lo habitual y de la gran anticipación de la defensa citizen— y no registró ni un solo disparo. Es el único delantero centro del equipo que cuenta para Ancelotti y cada vez parece más claro que necesita un recambio que le dé descanso... o un sustituto.

Florentino y su planificación deportiva

Con la derrota ante el Manchester City se acaba la temporada del Real Madrid. El conjunto blanco ha ganado una Copa del Rey, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa esta campaña, pero se quedó fuera de la pelea por LaLiga hace mucho tiempo y no le ha dado para seguir compitiendo en Champions. La conclusión es que la actual plantilla no ha sido capaz de pelear los títulos importantes este año, y ahora todas las miradas apuntan a Florentino Pérez y la planificación deportiva.

Falta un fondo de armario que asegure partidos. Asensio y Ceballos —los suplentes más habituales— no son garantía del éxito. De Hazard y Mariano no puede comentarse nada —el primero, apenas cuenta, el segundo, saldrá este verano—. Y Tchouameni no llegó por 80 millones para ser suplente. Además, las salidas de Jovic y Mayoral dejaron desierta la delantera, con solo Benzema como ariete, y el 'no' de Mbappé, junto al aterrizaje de Haaland en el City, reveló que la directiva blanca no tenía plan B.

Este mercado de fichajes habrá llegadas en el Bernabéu. El aterrizaje de Fran García en el lateral izquierdo está confirmado. Mientras, el Real Madrid trabaja para reforzar otras parcelas. La operación que más importa ahora mismo es la de un talento generacional, Jude Bellingham, con quien el conjunto blanco parece tener ya un acuerdo y solo falta cerrar su traspaso con el Borussia Dortmund. Brahim podría regresar de su cesión en el Milan, y la idea de incorporar un delantero suplente que de descanso a Karim está más presente que nunca tras la eliminación en Champions.