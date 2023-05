El malentendido de Ancelotti con la alineación del Madrid: "Pensaba que me preguntabais por Rodrygo"

El Real Madrid afronta este miércoles la vuelta de la semifinal de la Champions ante el Manchester City. Los blancos intentarán hacer bueno el 1-1 conseguido en el Bernabéu y asaltar el Etihad, una tarea que no va a ser nada fácil para ellos.

En la rueda de prensa previa al partido, Carlo Ancelotti ha tenido que aclarar sus propias declaraciones en las que aseguraba que Rüdiger sería titular en este encuentro.

"Pido disculpas, porque fue un error. Pensé que me preguntabais de Rodrygo, que no estaba en el banquillo", ha afirmado el técnico del Madrid, asegurando además que tiene "una idea muy clara" sobre la alineación.

Asimismo, ha asegurado que su plan es "el de siempre, intentar sacar lo mejor del equipo a nivel individual y colectivo", además de reconocer que "se puede hacer mejor que en la ida".

"Estoy muy tranquilo, ilusionado y con fe. Mañana conozco la sensación y tendré malas sensaciones: que va a marcar Haaland, que va a hacer un gol De Bruyne desde fuera... Tendré que pensar en los regates de Vini, en que Karim va a marcar... No es nada sencillo llegar hasta aquí y lo vamos a disfrutar", ha afirmado.

Ancelotti no piensa en la posibilidad de los penaltis. "Si llegamos, la realidad es que no se puede entrenar mucho. Porque el ambiente en el estadio no va a ser el mismo que un entrenamiento. Estamos pensando en ganar el partido", ha aclarado.

Para poder cumplir su objetivo, los madridistas tendrán que parar a Haaland una vez más. Y el técnico italiano tiene la clave para ello: "Al City le costó recuperar el balón cuando jugamos desde atrás y vamos a intentar tener la pelota para tener menos riesgos". Y eso, unido a que "para jugar a estos partidos no vale solo la calidad, hay que mostrar otras cosas", será la clave para asaltar el Etihad según Ancelotti.