El misterioso mensaje de Guardiola antes del partido contra el Madrid: "El legado que dejo es que nos lo hemos pasado de puta madre"

Tan solo quedan unas horas para que el Real Madrid y el Manchester City disputen la vuelta de las semifinales, que se celebrará en el Etihad Stadium este miércoles. En la rueda de prensa previa, Pep Guardiola se ha sincerado sobre su etapa en el equipo 'citizen' y sus sensaciones de cara a este importante partido.

El entrenador del conjunto inglés ha reconocido que saben que "es uno de los partidos más importantes" desde que llegó al City, pero, a pesar de los nervios, tiene "una sensación muy positiva" de cara al choque ante el Real Madrid.

Además, Guardiola ha confesado que cree que su trayectoria en el equipo 'citizen' es excelente a pesar de no ganar la Champions: "Mi herencia ya es excepcional aquí, ¿no? Ya sabemos la importancia de la Champions, sí. Pero hay que vivirlo disfrutando del momento". Además, siente que tienen "una suerte increíble de estar aquí" y que ese pase "está en sus manos" pues "sólo hay que ganar un partido".

Al ser preguntado por el nivel del Real Madrid, Pep ha afirmado que afronta la competición pensando en lo que pueden hacer ellos. "Evidentemente, conocemos al Madrid. Pero eso no significa que lo vayamos a controlar", ha matizado.

Minutos antes, Walker ha dado a entender que tanto él como el resto de los jugadores se sienten en deuda con los aficionados y los dueños del club. Sin embargo, el catalán cree que "no hay que meterse tanta presión". "Creo que los jugadores han hecho mucho, aunque ellos creen que no. Sólo tienen que jugar un partido de fútbol. Ellos saben lo bueno que es el Madrid y es una bendición estar aquí", ha añadido.

Sobre su experiencia en el Manchester City, Guardiola tiene claro que ha disfrutado mucho, a pesar de las críticas de la gente: "El legado es que se lo han pasado de puta madre durante muchos años. Y el legado es que la gente recordará que marcamos muchos goles, que nos metieron pocos... y que ganamos muchos títulos. En estos años aquí me lo he pasado teta. Es como un buen libro. Y quizás en Europa la gente no ve nada de esto, pero aquí se lo han pasado genial. Esto es un legado".