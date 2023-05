El motivo del abrazo de Walker a Vinicius tras el partido del Bernabéu: "Le dije que no quería ser un meme"

Uno de los duelos más destacados de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Manchester City es el que enfrenta a Kyle Walker con Vinicius. El defensa inglés es el encargado de parar al brasileño, lo cual no es tarea fácil.

En el partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu, ambos jugadores protagonizaron una de las imágenes de la jornada cuando el jugador del City abrazó a su rival tras el encuentro.

Ahora, en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de vuelta, Walker ha explicado el motivo de ese abrazo: "Quería hacer una lambretta. Le pregunté: '¿Porque intentas esto? No quiero ser un meme'. Los boxeadores tienen lucha y luego se dan la mano. El respeto que tengo para él merece que le de la mano. El Madrid es un gran club. No han ganado LaLiga, pero tienen la oportunidad de ganar la Champions. Si soy titular mañana, no va a haber respeto en la cancha".

Además, el defensa ha retado a su compañero de profesión por su velocidad, que no es precisamente poca. "El otro día hice un test de velocidad y llegué a 37,5 km/hora", ha afirmado el futbolista.

Ante la posibilidad de pasar a la final, el inglés ha asegurado que tienen muy buenas sensaciones de cara al choque: "Sabemos cuál es el objetivo del club y estamos en un gran momento desde hace dos meses. El empate del Bernabéu fue bueno, porque en el Etihad tenemos mucha confianza. Aquí tenemos muy buenos resultados".

Y quizá eso es porque tienen el objetivo bien claro y saben que es una oportunidad única para cumplirlo. "Puede ser un momento decisivo para escribir nuestros nombres en los libros de historia", ha sentenciado.