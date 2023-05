A Carlo Ancelotti le ha surgido un 'bendito' problema. El gran partido de Antonio Rüdiger ante el Manchester City, secando por completo a Erling Haaland, ha trastocado totalmente los planes del italiano, que va a mantener al alemán como titular para la vuelta de semifinales de Champions en el Etihad, y en consecuencia, ahora tiene que sacar a un jugador del once inicial que tan buenos resultados le había dado últimamente y que parecía inamovible para el técnico.

"Rudiger juega, juega. Te digo más, empieza el partido", dijo entre risas Carletto tras la victoria madridista ante el Getafe (1-0) del pasado sábado. El central germano, que jugó por la sanción de Militao, estará por lo tanto en la alineación, por lo que a uno de los jugadores del once que goleó en el Camp Nou al Barça (0-4) y se llevó los dos triunfos ante el Chelsea (2-0 y 0-2) le tocará empezar en el banquillo en el Etihad este miércoles. Ahora toca saber cuál será.

Rodrygo Goes

Parecere la opción más lógica. El brasileño ha alternado titularidades con suplencias dependiendo de si Ancelotti apostaba por jugar con tres delanteros, con el brasileño a la derecha, o por cuatro centrocampistas, con Fede Valverde en la parte derecha del ataque.

Su suplencia tiene una ventaja: guardarse una bala en el banquillo. En el caso de que el partido no fuera con un resultado positivo, la entrada de Rodrygo sería una baza de gran nivel. Conviene recordar que, en la remontada del año pasado, el brasileño entró en la segunda parte y marcó los dos goles que llevaron la eliminatoria a la prórroga.

La desventaja de su suplencia es obvia. Su nivel está siendo el mejor desde su llegada, siendo decisivo en los escenarios más difíciles.

Fede Valverde

No parece vivir su mejor momento de forma, alternando buenos partidos con otros más grises. Sin embargo, su potencia física en el centro del campo es de gran importancia, más en un escenario como el Etihad y ante un equipo como el City, donde dominar el mediocampo es vital.

Eduardo Camavinga

Tras sufrir una durísima entrada en el partido ante el Getafe, había dudas sobre si podría estar ante el Manchester City, pero ayer ya se entrenó con normalidad y estará disponible. Su nivel está siendo estratosférico, bien como lateral izquierdo –donde más juega últimamente– o como centrocampista, por lo que su suplencia sería una gran sorpresa que únicamente se explicaría en que no está al 100% físicamente.

David Alaba

Su presencia siempre mejora a su compañeros y su versatilidad le convierten en un fijo, bien sea como central o como lateral. Si Camavinga pasa al centro del campo, podría ocupar la parte izquierda de la defensa, dejando a Militao y Rüdiger la labor de pegarse con el 'ogro' Haaland. Su experiencia parece garantizarle un puesto en el once... pero alguien se tiene que caer.

Eder Militao

Su excelsa temporada ha hecho que muchos le señalen como el mejor central del mundo. Sin embargo, su ausencia no se notó en el partido de ida, y cuando las cosas van bien, Ancelotti no es partidario de cambiar. Además, ha fallado más de la cuenta en los últimos partidos, con errores groseros en las visitas a Girona y Real Sociedad. De indiscutible a que su titularidad no sea 100% segura.

Kroos o Modric

Que uno de los dos 'jerarcas' no fuera titular en el Etihad sería una tremenda sorpresa. En los partidos grandes, siempre rinden, y su presencia es una absoluta garantía en un ambiente en el que la experiencia y el saber manejar este tipo de partidos también será muy importante.

Eso sí, no sería la primera vez que Ancelotti deja en el banquillo a alguno de los dos para darle entrada cuanto antes en la segunda parte. Sería raro... pero no imposible.