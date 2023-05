Briatore confía en Alonso pero ve complicado el Mundial: "Está siendo la auténtica sorpresa, pero el campeonato es de Red Bull"

Flavio Briatore es una de las figuras más míticas y exitosas de la Fórmula en toda su historia, y sigue vinculado al 'Gran Circo' a pesar de haberse retirado de la dirección de carreras. El excéntrico millonario italiano conoce todavía el paddock como la palma de su mano, y ha querido hacer un repaso a la situación actual del Mundial, con mención especial por supuesto para su protegido, Fernando Alonso, con el que sigue manteniendo una relación muy cercana.

"Está siendo la auténtica sorpresa de este mundial", ha comentado el ex director de equipo de Renault, que cree que la leyenda asturiana había quedado rezagada en los últimos años, pero sólo a los ojos de los novatos en la Fórmula 1, y más tras su arriesgado fichaje por Aston Martin: "Era una escudería que, hasta el año pasado, no había sido competitiva. Luego se llevaron al número dos de Red Bull y de Mercedes invirtiendo mucho en tecnología y en la fábrica, más de veinte millones".

"Por estas razones empujé a Fernando a unirse a Aston Martin, que ahora es segundo por encima de Ferrari después de cuatro Grandes Premios" ha explicado Briatore, en referencia al fichaje del director técnico Dan Fallows (ex-Red Bull), que revolucionó los monoplazas verdes en apenas unos meses junto a Eric Blandin (ex-Mercedes), y cuya dirección ha permitido a AM ser segundo en la clasificación de constructores.

Por eso, a Briatore no le extraña el rendimiento del AMR23, y menos en manos de Alonso, aunque cree que el Mundial tiene ya un destino marcado: "Aston Martin lo hizo bien en la última cita de Miami aunque no es precisamente un circuito que le vaya bien al coche, pero si no pasa nada inesperado, el mundial ya está escrito. Aunque –subraya– algunos circuitos como Montecarlo siempre pueden ser una gran sorpresa”.

Independientemente, el italiano tiene claro tras las cinco primeras carreras del mundial de 2023 quién va a llevarse el título de pilotos: "Red Bull está haciendo un campeonato brillante, y además Max Verstappen tiene fuerza y estilo. El mundial ya es suyo. Su equipo va fuerte porque trabajan mejor juntos, y sobre todo, porque tienen al único genio verdadero de la Fórmula 1, Adrian Newey".

Desde luego, Flavio Briatore sabe de lo que habla, porque lleva desde los años 90 compitiendo con los equipos de Newey y comprobando de primera mano que, efectivamente, es un genio de la ingeniería aerodinámica. Sin embargo, si hay alguien que conoce y confía en las capacidades de Fernando Alonso y Aston Martin para revertir el dominio de Red Bull, ese es él, como se pudo apreciar en Miami en una charla privada entre Briatore, Lawrence Stroll y el asturiano.

Además, Briatore ha tenido buenas palabras para otro español, Carlos Sainz, a pesar de su duro ataque contra Ferrari: "Está muy por detrás, el coche tiene innumerables problemas, empezando por el consumo. Además Charles Leclerc, como también vimos en Miami, no es competitivo, a diferencia de su compañero Carlos Sainz, que se defendió bien. No puede permitirse decir 'el año que viene' durante quince años, porque no aguantará arriba mucho más".