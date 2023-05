Este 12 de mayo de 2023 es una fecha muy especial para Fernando Alonso, para lo bueno y para lo malo. El piloto de Aston Martin está compitiendo este año como los mejores, siendo el principal rival de Red Bull sobre la pista, pero por desgracia es la primera vez que se encuentra en esta posición para poder exprimir su talento al máximo desde hace más de una década.

Gracias al rendimiento del AMR23, el asturiano vuelve a contar con un arma poderosa para presentar batallas. El coche está a la altura de lo que necesita por fin, después de mucho tiempo, y ya le ha permitido ser tercero en cuatro de cinco carreras en este Mundial. Sin embargo, la ansiada victoria 33 que tanta locura ha generado en torno a su figura se resiste, y sigue sin llegar cuando justamente se cumplen diez años de su última victoria, la 32.

Un domingo 12 de mayo de hace diez años, se disputaba en Montmeló el Gran Premio de España de Fórmula 1. Fernando Alonso, a sus 31 años, era piloto de Ferrari en la que prometía ser una unión predestinada al éxito que se quedó a las puertas de la gloria, especialmente en 2010 y 2012. Las gradas del Circuit de Catalunya, teñidas de arriba a abajo de rojo y repletas hasta la bandera. La 'Alonsomanía', todavía en la cúspide de su apogeo.

El piloto ovetense ganó aquel día frente a su gente como si de una despedida inoportuna e innecesaria se tratase. Sin saber la sequía que le perseguiría desde entonces, como una maldición que no le abandona en el 'Gran Circo', por mucho que se esfuerce. De hecho, sirve para dividir su carrera en dos mitades exactas que reflejan la cara y la cruz de su trayectoria: de su primera victoria (Hungría 2003) a la última pasaron diez años, los mismos que ahora se cumplen sin haber vuelto a ganar.

Sin embargo, lo importante de aquella victoria no fue el qué, sí un poco el dónde, pero fundamentalmente el cómo. Y es que la hazaña que protagonizó Fernando en Barcelona con un coche muy inferior al de varios de sus rivales, más incluso que el de este año respecto a Red Bull, puede figurar fácilmente en el top 5 de sus mejores carreras. No volvería a ganar con Ferrari, lo que demuestra el nivel al que estaba el monoplaza en aquellos momentos, que apenas había ganado en aquel Mundial otra carrera previamente, en China.

El GP de España fue el último estertor de vida de Ferrari en un largo periodo, el del inicio de la era híbrida. Alonso partía quinto de inicio (Massa noveno y fue tercero), penalizado por su pobre ritmo en clasificación, pero realizó una espectacular remontada que le llevó a liderar la carrera desde la vuelta 13 hasta el final, incluyendo una salida a la altura de muy pocos elegidos y una serie de maniobras para adelantar extraordinarias.

Aquel día, el bicampeón español aprovechó su estrategia de cuatro paradas (cómo han cambiado los tiempos) en boxes y su buen ritmo con los neumáticos duros para superar a sus rivales más directos, haciendo bueno ese arranque fulgurante. Así, dejó atrás a Nico Rosberg (Mercedes), que salió desde la pole position pero acabó sexto; Sebastian Vettel (Red Bull), que fue cuarto; y Kimi Räikkönen (Lotus), que fue segundo.

Exultante en el podio, Alonso finalizaría ese año y el siguiente en Ferrari sin más victorias, con apenas ocho podios, y siendo todavía muy joven cometería un error fatídico. Desencantado y frustrado por no conseguir el Mundial con la Scuderia, fichó por McLaren Honda, por un proyecto cargado de promesas que le decepcionó y le hundió hasta llevarle al retiro en 2018.

Lo máximo que logró en McLaren fueron cuatro quintos puestos. O abandonaba, o no puntuaba, hasta que dijo basta. Se marchó a otras categorías, ganó, y regresó con Alpine para volver a intentarlo, rindiendo mejor que sus últimos años pero con la única recompensa de su último podio hasta este año, un tercer puesto en Qatar en 2021. Seguía sin dar con la tecla.

Ahora, Aston Martin le ha dado su mejor coche desde 2012, para no solo emular esa última victoria de la que se cumplen 10 años, si no para pelear muchas más, para batallar incluso un Mundial que no gana, ese sí, desde hace 17 años. Ya ha cumplido con creces su objetivo de los 100 podios, pero la 33 y el tercero siguen pendientes. Han pasado diez años, pero todavía no es tarde, y justo cuando menos lo esperaba, cuando nadie podría sospecharlo, a sus 41 años, tiene de nuevo esa oportunidad.