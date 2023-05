Aston Martin da con la tecla en Miami: el nuevo DRS funcionó igual que el de Red Bull

Aston Martin se encuentra después de Miami en un momento clave de la presente temporada. Han afianzado su puesto como segundo equipo tras Red Bull, sobre todo gracias a Fernando Alonso y sus cuatro podios, pero ahora llega la parte más complicada. Como si pasar del séptimo al segundo equipo en apenas unos meses no fuese meritorio, ahora deben hacer crecer su ambición en torno al AMR23. Toca el más difícil todavía.

Han logrado mantener a raya a Ferrari y Mercedes, cuyo rendimiento ha sido inferior y viene acompañado por multitud de problemas de diversa índole, en circuitos que no le venían muy bien al monoplaza. Sin embargo, darle caza a Red Bull incluso en pistas favorables es el reto en mayúsculas para Aston Martin. De hecho, es tan complejo que probablemente no suceda este año, y no sean capaces de igualarles el ritmo.

Viendo el rendimiento del RB19, desde luego parece casi imposible, pero eso no ha desanimado a la escudería residente en Silverstone. El AMR23 tiene un margen de mejora brutal, y en Aston Martin tienen previsto cambiar y mejorar hasta dos tercios del modelo original. Con una ventaja obvia en uso de túnel de viento, las mejoras serán cruciales si funcionan para recortar esa ventaja sideral con el equipo austríaco.

Afortunadamente, una de esas mejoras parece que ya ha empezado a funcionar, justo cuando se esperan nuevas evoluciones destacadas para la semana que viene, en Imola, donde podrían dar el primer gran paso adelante. Uno de los principales déficits de Aston Martin al inicio del campeonato era su DRS, mucho menos potente que el de su competencia, pero un nuevo alerón trasero ha incrementado sus prestaciones en ese apartado.

Sin sacrificar demasiada carga aerodinámica, el gran punto fuerte del AMR23, introdujeron en Bakú el nuevo ala, un prototipo que dio muchos problemas durante el fin de semana. En cambio, ya en Miami, se notó la mano de Dan Fallows y su influencia en el AMR23, porque no sólo no dio problemas el nuevo DRS, si no que rindió por encima de lo esperado.

Sabemos que Aston Martin basa su fuerza principalmente su ritmo de carrera y su gestión de neumáticos, muy parecidas al RB19. Por eso, en las tres primeras carreras, el AMR23 salió a la pista bastante cargado en la elección del alerón trasero, aumentando su carga en curva y su velocidad al paso por curvas rápidas. Sin embargo, por otro lado, Aston Martin pagó el precio en términos de velocidad máxima, un factor penalizador en el que también manda Red Bull, y por eso incorporaron la nueva pieza.

En Miami, Aston Martin se encontró justo con lo que buscaba, grandes niveles de eficiencia con DRS abierto. Así, el AMR23 logró un delta de velocidad muy similar a los valores de Red Bull: un 11.42% de los austríacos frente a un 11.30% de eficiencia con DRS abierto. Ya están casi igualados en términos de eficiencia del DRS, o lo que es lo mismo, su velocidad al usar DRS incrementa en el mismo porcentaje, pero esa no es tan siquiera la mejor noticia.

Lo más importante es el margen de mejora que demuestra con estos datos el AMR23. En Arabia Saudí, una pista similar en configuración aerodinámica a Bakú y Miami, Aston Martin optó por un ala de carga aerodinámica media con un perfil DRS recortado, y si comparamos Miami y Jeddah, los valores de eficiencia de DRS abierto en Arabia fueron mucho más bajos para Aston Martin: Red Bull 12,01%, Aston 9,97%.

De este modo, Aston Martin le ha recortado casi dos puntos (-2,04%) porcentuales al rendimiento del DRS de Red Bull frente al suyo. Todo ello, además, sin perder su excelente gestión de neumáticos, y sacrificando un poco su paso por curva para ganar mucha velocidad punta por fin en las rectas, el otro principal déficit del monoplaza verde además del DRS. A pesar de las buenas noticias, eso sí, queda mucho trabajo por delante.

De hecho, que el DRS de Red Bull y Aston Martin genere la misma ganancia de velocidad porcentual no quiere decir que las cosas se hayan igualado del todo. El RB19 sigue siendo de base más veloz que el AMR23, por lo que su DRS aumenta aún más su punta de velocidad en recta que el de los bólidos verdes. Existe una diferencia básica de motor entre ellos, y por tanto sigue siendo también más eficiente en general.

Para AM, lo positivo es que Red Bull no se ha escapado del todo tras la presentación su primer paquete de actualización importante en el RB19 en Bakú. El AMR23 parece haberle seguido el ritmo, con una mejor comprensión de qué ingenieros han mejorado las debilidades sin afectar las fortalezas. De cara a Imola, y luego a Canadá, se esperan las primeras actualizaciones importantes sobre el monoplaza de Alonso y Stroll, y todo puede empezar por fin a igualarse.