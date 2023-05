Montoya se deshace en elogios para Alonso: "Nunca ha cambiado, simplemente tiene un coche mejor"

A pesar del liderato apabullante de Red Bull y Max Verstappen en el Mundial de Fórmula 1, reforzado tras el imponente triunfo en el Gran Premio de Miami, Fernando Alonso está siendo la auténtica estrella del campeonato este año. Gracias a Aston Martin, suma cuatro podios en cinco carreras, y no parece que vaya a parar ahí.

Todo el mundo habla de él tanto en los circuitos como fuera de ellos, y no es para menos, porque está exhibiendo un nivel de pilotaje a la altura de sus mejores años de campeón, el que no lucía desde 2012 como mínimo. Sin embargo, un rendimiento que está sorprendiendo a muchos, no debería ser precisamente motivo para la sorpresa.

Es verdad que Lawrence Stroll, el AMR23 y todo su equipo le han devuelto la sonrisa y le han cambiado, como reconoció en Miami, pero el talento y las ganas de competir nunca dejaron de crecer. Tras el Gran Premio de Australia, el propio asturiano recordó que no ha estado años en un túnel, y que ha demostrando en otras categorías todas sus capacidades, y muchos de sus compañeros de gremio coinciden con él.

Primero fue Jenson Button quien se deshizo en elogios hacia su ex-compañero en McLaren Honda con un sutil comentario en la entrevista previa al podio de Miami, donde Alonso fue tercero: "¿Qué podemos decir? Cuatro podios en cinco carreras. No es que hayas vuelto, siempre has estado ahí. El coche ha vuelto".

Y en esa misma línea ha sido Juan Pablo Montoya quien ha coincidido con el ex piloto inglés. El colombiano, habitual de las carreras de F2 en las que compite su hijo, estuvo presente en Florida para la carrera del pasado fin de semana, y no dudó en alabar a un Fernando Alonso junto al que debutó en 2001 en el 'Gran Circo' y con quien compitió entre 2001 y 2006.

"Bueno, creo que es divertido cómo todo el mundo está hablando de eso. Pero siendo sincero, creo que sigue pilotando igual que antes. No ha cambiado mucho, es solo que ahora tiene un coche mejor y obviamente lo está usando bien. Lo que sí tengo que decir es que está haciendo un muy buen trabajo para lograr que todos lo apoyen. Eso es realmente genial de ver" aseguró Montoya, incidiendo en que lo único que ha cambiado en Alonso es el coche donde desplegar todo su talento.