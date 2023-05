La espera para el anhelado Gran Premio de Emilia-Romagna está a punto de llegar a su fin. Imola está a la vuelta de la esquina, y su llegada podría marcar un punto de inflexión en el Mundial de Fórmula 1, pues en el circuito italiano los equipos presentarán las primeras novedades importantes de la temporada.

Hasta ahora, las escuderías han ido incorporando ligeras modificaciones en sus monoplazas, más para adaptar las características de sus coches a las del trazado de las cinco primeras carreras del año que para mejorar sus prestaciones. En Italia, el objetivo principal será potenciar el rendimiento.

Muchas expectativas con Aston Martin

El equipo británico introdujo en Bakú la primera de las mejoras que tiene previstas para las próximas carreras: el reclamado nuevo alerón trasero que mejorase la efectividad del DRS. Esta novedad pareció funcionar sobre todo en Miami -a pesar de las decepciones en los entrenamientos libres-, pues Stroll registró la máxima velocidad en Azerbaiyán (351 kilómetros por hora, según los datos de F1DataAnalysis) y Alonso volvió al podio -el cuarto que logra este año. "Tendremos algunas piezas nuevas en Bakú, Imola, Montreal y Silverstone. Traeremos cada pequeña mejora tan pronto esté lista, en lugar de esperar a agrupar todo en paquetes grandes", avanzó Mike Krack, que se prepara para la segunda fecha con la primera promesa del calendario ya cumplida.

Red Bull comienza a sufrir su sanción

El cielo en Red Bull no se avecina tan despejado en Emilia-Romagna. Así lo reconoce el propio Christian Horner: "Creo que la sanción de horas por el límite presupuestario empezará a hacer daño a partir de la próxima carrera en Imola", avanza el jefe de equipo de la escudería austriaca, pues es allí donde se esperan las grandes mejoras del resto. Para ellos, sin embargo, la situación es diferente, porque "tenemos que desarrollar el coche más adelante en el año", y "ser muy selectivos con las piezas que queremos probar" debido a dicha penalización. Hasta ahora, la superioridad de Red Bull ha sido apabullante, pero la gran diferencia respecto a sus rivales podría acortarse el próximo fin de semana.

Mercedes y Ferrari: pesimismo e incógnita

Tampoco son optimistas en Mercedes, que llegarán a Imola con nueva suspensión delantera, otro chasis y un suelo nuevo, entre otros cosas, revela Toto Wolff. "Estamos buscando carga aerodinámica", asegura el jefe del equipo alemán, aunque deja claro que "no va a transformar las cosas", según recoge SoyMotor. "Nunca en los 15 años que llevo en Fórmula 1 se ha introducido un cambio tan grande que te vaya a dar medio segundo, así que dudo muchísimo que vaya a pasar", concluye.

Por su parte, Fred Vasseur adelantó que las primeras mejoras llegarían en Miami, pero en suelo estadounidense los Ferrari no hicieron un buen papel -Sainz terminó quinto y Leclerc, séptimo-. "He estado hablando con Carlos y lo que nos falta es consistencia en el coche. No se trata de curva a curva, sino que en la misma puedo tener mucho sobreviraje y luego en la siguiente, subviraje. El viento nos afecta mucho y he tenido algo de rebote en las rectas", se quejó el monegasco. En Italia, el SF-23 llegará con las novedades más importantes en lo que va de temporada, aunque las sensaciones de la 'Scuderia' con los nuevos avances son toda una incógnita.