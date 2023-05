La vida de Fernando Alonso ha dado un giro radical este 2023. "Aston Martin me ha cambiado por completo", confesó el asturiano en Miami. Y no le falta razón: ha pasado de sufrir la falta de fe de Alpine a disfrutar de la confianza ciega de la escudería británica, de la excesiva agresividad de Esteban Ocon a una relación magnífica con Lance Stroll.

"Es un piloto que piensa como un compañero de equipo, como ya vimos en Bakú", ha halagado al canadiense en una entrevista en Sky Sports, en la que no ha podido evitar acordarse de todo lo vivido en 2022 con el francés. "El año pasado me pasó todo lo contrario. Yo era siempre el primer objetivo de mi compañero y eso, obviamente, es algo que no beneficia en absoluto al equipo", ha añadido en una clara alusión al galo.

El buen rollo en Aston Martin es tal que los dos pilotos no han dudado en intercambiar consejos y ayudarse en la pista todo lo posible. "Decidle a Fernando que no le voy a atacar. Jugamos al mismo juego", pidió Stroll a su equipo en Azerbaiyán. El bicampeón se la devolvió poco después: "Comentadle a Lance el balance de frenos que os he sugerido. Amí me está funcionando, creo que es una buena ayuda".

La situación en Alpine es radicalmente opuesta. En el 'Gran Circo' se sabe de sobra que Ocon y Gasly no son precisamente mejores amigos, aunque ambos se comprometieron a dejar sus diferencias a un lado a principio de temporada en beneficio del equipo.

La tregua duró poco, concretamente hasta Australia. Allí la escudería francesa no sumó ni un solo punto después de que sus dos pilotos abandonasen por un accidente. Curiosamente, el que salió beneficiado fue Fernando Alonso -había perdido el podio en la resalida de la carrera por un toque de Carlos Sainz-. El golpe de los franceses provocó una bandera roja, que significó un nuevo arranque con las posiciones iniciales y el asturiano recuperó el tercer puesto.

En Aston Martin, Fernando lo tiene claro: "Estamos luchando contra equipos muy grandes, Ferrari, Mercedes... y nuestro punto fuerte es sumar puntos con los dos coches". Por eso, lo único que vale es trabajar al unísono.

"Me gusta este equipo y también mi papel en él. Soy consciente de cuál es, perfectamente bien y lo acepto", apunta el español, que considera a Stroll el líder perfecto para la escudería británica en la próxima década, para lo que le ayudará " tanto como pueda mientras yo conduzca".