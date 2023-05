Mike Krack habla sobre la ambición de Aston Martin y Fernando Alonso: "Si le damos un coche para pelear, puede ser campeón"

Formula 1 via Getty Images

El comienzo de Fernando Alonso y Aston Martin en este Mundial 2023 de Fórmula 1 está siendo espectacular, y tienen previsto seguir mejorando para competirle incluso a los Red Bull cara a cara. Por eso, el jefe de equipo de la escudería británica, Mike Krack, está convencido de que el asturiano puede volver a ser campeón del mundo si lo ofrecen el coche adecuado.

No es ningún secreto que el paddock respeta y admira a Alonso como uno de los mejores, si no el mejor de la parrilla. Por eso, ahora que puede dar salida a todo su talento, esta afirmación de Krack cobra más sentido que nunca. No se trata de ninguna locura, porque el ovetense demuestra en cada Gran Premio que con otro pequeño paso adelante, estará ahí en la pelea por todo.

Sin ir más lejos, en el seno de Aston Martin, Fernando ha demostrado con cuatro podios en cinco Grandes Premios y una superioridad aplastante sobre Lance Stroll, que aún tiene sus habilidades intactas y que es el líder indiscutible del equipo. Mike Krack es consciente de ello, pero también sabe que el monoplaza es fundamental para pelear por el título, y por eso cree que deben dar otro paso adelante para pelear con Red Bull, porque Fernando está preparado para pelear con Max Verstappen o Sergio Pérez.

"Tendríamos que dar un paso más, porque Red Bull está muy fuerte, pero si le damos un coche para pelear por el título, puede ser campeón del mundo", ha comentado Mike Krack sobre Fernando Alonso en una entrevista para Sport Bild. En esa misma línea, el de Luxemburgo ha revelado el gran secreto del bicampeón del mundo de Fórmula 1 para mantenerse en la cima del deporte a sus 41 años: "Se trata de la motivación, y está intacta en el caso de Fernando".

Está claro que del dicho al hecho hay un trecho, como reza el dicho popular, pero el objetivo primordial para Alonso y todo Aston Martin no es otro que ese. Esa es su obsesión, y por eso seguirán trabajando día y noche, a sol y sombra, sin descanso alguno, para que su ventaja en el desarrollo del coche se traduzca en un nuevo impulso para Alonso y Stroll.