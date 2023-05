El Barça, una defensa de récord que vale una Liga: unos registros para la historia

El FC Barcelona va camino de conseguir uno de los mayores logros que se recuerdan en la historia de LaLiga. El equipo de Xavi Hernández es el equipo menos goleado a estas alturas de la competición (13) y anhela batir el récord de Liaño y Oblak (18 goles) en los últimos seis partidos del campeonato.

La línea defensiva formada por Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Eric García, Marcos Alonso, Jordi Alba, Balde, Sergi Roberto, Bellerín y el ya retirado Gerard Piqué, ha conseguido que la portería del Barça sea prácticamente inexpugnable. En 34 partidos de Liga, el club blaugrana ha recibido sólo 13 goles en esta temporada, es decir, un 18'34% en toda la competición. O lo que es lo mismo, tiene un bagaje de 0'3 goles en contra por encuentro. Unos datos que resaltan a la perfección el gran trabajo defensivo del campeón de Liga. Se encuentra a años luz de los 27 goles encajados por el Atlético de Madrid o los 32 que ha recibido el Real Madrid durante esta campaña.

Una temporada para la historia

El éxito defensivo ha hecho que el Barça logre su liga número 27 con una diferencia abismal sobre el segundo clasificado. Una vez conseguido el trofeo como el mejor equipo del campeonato... van a por el récord de menos goles encajados en la historia de LaLiga. Actualmente, el Barça, a falta de seis jornadas para la finalización de la temporada 2022-23, ha recibido 11 goles (siete en la primera vuelta y cuatro en la segunda) . La línea entre conseguir o no esta marca está en los 18 goles -en 38 partidos- que recibieron Liaño, portero del Depor, en la 1993-94 y Jan Oblak, guardameta del Atlético de Madrid, en la 2015-16.

No obstante, si echamos la vista atrás y nos desplazamos a la temporada 1931-32, el Real Madrid consiguió encajar 15 goles en contra. Eso sí, el club madridista consiguió este récord con tan solo 18 partidos jugados en una campaña completa. Unos datos que no se pueden comparar con el formato de 38 partidos ligueros.

A por el récord de Europa

El conjunto de Xavi Hernández tiene entre ceja y ceja conseguir otro gran logro: el récord de porterías a cero en comparación con todos los equipos de Europa. Y se encuentra a tan solo un partido de lograrlo, puesto que el Barça encadena 25 encuentros sin recibir un gol, los mismos que consiguió el Chelsea de Mou en la temporada 2004-05. Hasta el momento, el conjunto inglés ostentaba un récord que ha mantenido durante 18 temporadas.

Los siguientes equipos en esta lista, con 24 porterías a cero durante una campaña, son el Atleti de Simeone de la 2015-16 y el Manchester United de Ferguson de la 2008-09. El PSG, de la 2012-13, y de nuevo el Atlético de Madrid de la 2017-18, cierran una lista de 23 partidos sin recibir un tanto.

'Unocerismo' como forma de vida

1-0. Este es el resultado que tantas alegrías ha dado al Barça durante esta temporada. Un total de 30 puntos (10 partidos) ha conseguido sumar el conjunto blaugrana a lo largo de la 2022-23, es decir, el 36'58% de los 82 puntos logrados son tras vencer por la mínima a su rival.

Este resultado, si echamos la vista atrás, no tenía el visto bueno de Xavi Hernández. El técnico catalán criticó el modus operandi de Diego Simeone después de haber conseguido, en más de una ocasión, un resultado de 1-0 con un juego defensivo: "El estilo de Simeone es lícito, pero aquí no se entendería jugar con once atrás".

Tras estos diez partidos logrados por el Barça con este marcador y desplegando un juego que no enamoraba precisamente a los aficionados 'culés', el discurso de Xavi ha cambiado por completo. Eso provocó que Simeone, que estaba agazapado esperando la ocasión para responder, contestase al entrenador blaugrana en una rueda de prensa durante esta temporada: "A algunos estrategas amantes del juego bonito ya les escucho que el 1-0 también es bonito". El 'unocerismo' volvió a dar la razón a Diego Pablo...