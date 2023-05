El título de Liga, el primer gran éxito de Xavi... y también un sinfín de quejas

Xavi Hernández llegó en noviembre de 2021 como el gran salvador del Barça en un complicadísimo momento deportivo en sustitución de Ronald Koeman. Su experiencia en los banquillos se limitaba a su experiencia en Qatar –donde conquistó siete títulos en Qatar– pero con el aval de su leyenda como jugador culé y como un acérrimo defensor de un estilo futbolístico basado en el ataque y la posesión del balón.

Un año y medio después de su llegada logró su primer título, cuando el conjunto blaugrana logró vencer a su máximo rival, el Real Madrid, a quien le endosó un 1-3 en la final de la Supercopa de España el pasado mes de enero.

No ha sido hasta ahora, sin embargo, cuando ha podido celebrar su primer gran éxito como comandante culé: LaLiga —la vigesimoséptima en la historia del club—. El FC Barcelona ha conseguido cantar el alirón a falta de cuatro jornadas con una ventaja abismal respecto a sus principales contendientes, Madrid y Atleti, tras vencer al Espanyol en Cornellá.

Lo ha hecho sacando el máximo rendimiento de un equipo jovencísimo en el que ya solo quedan los últimos veteranos de una era gloriosa. Su firme apuesta por Gavi, la confianza en Pedri y haber sido capaz de recuperar la mejor versión de De Jong son méritos que llevan su firma. También el no haber dudado en sentar a otros hombres clave en épocas pasadas, como Piqué y Alba, para abrir el camino a la nueva camada de jóvenes, Araújo y Balde.

Los números que ha dejado en el camino a la consecución del campeonato nacional lo avalan. Estuvo a punto de igualar la mejor primera vuelta del Barça de Guardiola (se quedó finalmente en 50 puntos, a dos del de Pep) y también amenazó la marca de 100 puntos de las ligas del Madrid de Mourinho y del Barcelona de Tito Vilanova, aunque sus tropiezos en las últimas jornadas le permitirán sumar 'solo' 97, siempre y cuando gane todos los partidos que restan.

Además, su defensa se ha consagrado como la mejor de las cinco grandes ligas, concediendo solo 13 goles en 34 partidos —el que más se acerca es el Nápoles—. Y tiene todo a favor para terminar la temporada siendo el equipo con más porterías a cero, con 25 en 34 jornadas.

Xavi y sus polémicas declaraciones

Pero el técnico culé no solo ha acaparado portadas por la actuación de sus jugadores en el campo, sino también por sus declaraciones. Ante la prensa, el de Terrassa ha explicado algunos pinchazos con justificaciones que han generado polémica y hasta algunos memes. "El césped nos ha perjudicado bastante en la circulación, el balón no corría" y "estamos acostumbrados a jugar sin sol", dijo tras empatar en el Coliseum, algo en lo que se reafirmó en su siguiente aparición: "El sol nos molesta, el césped seco no nos beneficia, ni a nosotros, ni al espectáculo, ni al Getafe".

"En los sorteos no estamos teniendo suerte, señalas el peor rival y es el que toca", apuntó cuando quedó emparejado con el Manchester United en la Europa League tras caer de la Champions en fase de grupos con un cuadro de grandes nombres. "Los árbitros deberían hablar y explicarse, porque no entendemos nada", declaró tras un polémico penalti por mano no pitado en la derrota por 0-1 ante el Inter en la máxima competición continental, la única que se le resiste aún a su Barça.

La personalidad de Xavi, guste o no, seguirá siendo la misma, y es con ella con la que ha liderado al conjunto culé hasta el primer éxito de prestigio del club, que vivía un momento complicadísimo, tanto en lo deportivo como en lo económico, cuando aterrizó en la ciudad condal tras la 'era Messi'. Y año y medio después, al menos dentro del césped, ha logrado que el Barcelona vuelva a sonreír.