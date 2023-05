La Liga de la 'Next Gen' culé: Pedri,Gavi, Balde, Araujo y compañía son la esperanza del Barça

El Barça es campeón de la Liga. Los culés se han hecho con el trofeo de la regularidad tras una campaña liguera brillante y eficaz para sumar el que quizás sea el campeonato liguero más valioso de los 27 que acumulan en sus vitrinas. El motivo de este valor, el hecho de que el título confirma la vertiginosa reconstrucción de un equipo en ruinas con una cuadrilla de jóvenes futbolistas preparados para dominar el planeta fútbol en los próximos años.

Joan Laporta prometió una revolución, y ha cumplido: llegó el momento del adiós de las vacas sagradas y de la gran apuesta por la ‘Next Gen’ de culés, una apuesta decidida por La Masía y los jóvenes que ya ha empezado a dar frutos.

Pedri, Gavi, Araujo y Balde, en espera de Ansu Fati y Lamine Yamal, son los nombres de este grupo de mancebos ‘rebeldes’ que han demostrado que hay mucho futuro en el Barça, toda una inspiración para los futbolistas de la cantera blaugrana que ahora pelean por un hueco en el primer equipo.

La medular, totalmente rejuvenecida

Los estandartes de este colectivo son, sin duda, Pedri y Gavi, dos amigos que se divierten haciendo diabluras en el Camp Nou y que han enamorado a la afición. El primero llegó casi como un fichaje estrella desde la Unión Deportiva Las Palmas, no tardó en acoplarse al primer equipo y prendió la llama de la ambición en Gavi, el canterano que sorprendió a todos colándose en la lista de Luis Enrique antes de explotar todas sus cualidades en la Ciudad Condal.

Su llegada a la medular solucionó uno de los grandes problemas del once culé, la desaparición paulatina de jugadores clave en la zona de creación de la talla de Rakitic, Coutinho, Pjanic, Busquets... y la falta de adaptación de jugadores que sí tuvieron la confianza, pero no el nivel, como Aleñá, Riqui Puig o Ilaix Moriba.

Dos cromos de La Masía para el exitoso sistema defensivo de Xavi

A las dos caras reconocibles de esta generación se une un futbolista que empezó un poco antes a ganarse el hueco, Ronald Araujo, pieza fundamental de una zaga reforzada por los fichajes de Koundé y Christensen, el hombre de la casa diseñado a medida para ocupar el puesto de otra leyenda que colgó las botas, Gerard Piqué.

El muro de contención que protege a Ter Stegen ha sido la gran virtud de un Barça con la pólvora mojada en varios tramos de la competición, donde también resalta el crecimiento de Alejandro Balde, un seguro para el lateral con el timing perfecto para dar relevo a Jordi Alba.

La delantera, pendiente de Lamine y de Ansu Fati

Si alguna posición del nuevo proyecto es temida por la dirección deportiva del Barça esa es la delantera. El futuro aprecia resuelto gracias a dos nombres muy prometedores, el de Ansu Fati y el de Ferran Jutglà, pero el tiempo ha borrado todas expectativas puestas sobre ambos. El primero, llamado a ser el nuevo niño prodigio de La Masía tras Messi, no cuenta para Xavi Hernández. Y del segundo no quedan más que recuerdos borrosos, pues es incluso poco probable que permanezcan en las arcas culés los cinco millones de euros que recibieron por su traspaso al Brujas, donde no tardó en brillar.

La artillería blaugrana depende ahora del veterano Lewandowski -quizás también de otro veterano como Messi si este regresa al club de su vida en verano-, Raphinha, rodeado constantemente por rumores de una venta a la Premier pese a su buen rendimiento, y los irregulares Ferran y Dembélé. Así, si no se produce un giro radical en el 'caso Fati', la única esperanza es la de Lamine Yamal, aunque a sus quince años no es ni siquiera una opción real de presente prematuro en el primer equipo como lo fue Gavi.

Xavi, el elegido tras los pasos de Guardiola

Lo que es seguro es que este tesoro de juventud está en las manos correctas, las de Xavi Hernández, el hombre elegido para repetir el camino de Pep Guardiola. Como su mentor, el de Terrassa tiene la misión de liderar una reforma histórica para devolver al club al lugar que se merece, y pocas son las dudas de que ya está en la senda correcta.

Fiel al estilo intocable de la institución blaugrana, Hernández ha cosechado ya dos títulos a los mandos de su prometedor colectivo de promesas, la Supercopa de España y LaLiga. El primero fue un soplo de esperanza, la chispa para convencer a los imberbes defensores de la elástica blaugrana de lo que son capaces, y el segundo ha sido, más que un título de liga, la confirmación de un futuro cercano y brillante tras una de las mayores crisis de la historia de la institución.