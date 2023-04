Xavi zanja el 'culebrón' Gavi: "No sería tan feliz en ningún equipo del mundo"

Al Barça, a pesar de tener la Liga en su bolsillo, se le acumulan los problemas en diversos frentes abiertos. Su presidente, Joan Laporta, comparece este próximo lunes para dar por fin respuestas sobre el 'caso Negreira', pero en la parcela deportiva tampoco encuentra descanso. Su ambición le pide el regreso de Leo Messi, pero las cuentas ni siquiera le han permitido hacer efectiva la renovación de otros activos del club, como Gavi.

El centrocampista andaluz, después de una disputa entre la Liga y el club azulgrana por el nuevo contrato de Gavi, sigue teniendo ficha del filial y por tanto acaba contrato este mismo verano. Su ampliación hasta 2026, con subida de sueldo y cláusula blindada incluidas, apenas fue efectiva durante unas semanas, pero sigue paralizada y no es oficial, por lo que el jugador es libre para decidir su futuro. Además, no parece claro que su renovación, o posterior reinscripción como jugador libre, sean viables económicamente por el momento para el Barça.

Media Europa, como no podía ser de otra forma, está bien atenta a la delicada situación contractual del talentoso y precoz internacional español. El Bayern de Múnich ya ha mostrado algo de interés en la posibilidad de incorporarle, en una operación que además no conllevaría traspaso alguno. Después, ha sido el Chelsea el club más vinculado a un posible movimiento de Gavi. Le encanta el Barça y eso tranquiliza al club, pero el fútbol y el mercado son impredecibles, y más para los culés.

Aun así, no hay nadie como Xavi Hernández para hablar sobre el asunto, y el entrenador del Barça no puede estar más tranquilo. Así lo ha demostrado al menos en la rueda de prensa previa al choque contra el Getafe fuera de casa. El técnico catalán trabaja día a día con el joven centrocampista, y sabe mejor que nadie, de primera mano, lo que puede estar pasando por su cabeza.

"Creo que Gavi no sería tan feliz en ningún equipo del mundo como aquí. Aquí lo tiene todo y le valoramos, tiene 18 años y está siendo titular y decisivo para el equipo. Es un futbolista que me emociona, es una maravilla con 18 años. Su futuro pasa por el Barça, no será tan feliz fuera", ha asegurado Xavi en rueda de prensa, pleno de confianza en su jugador.

Desde luego, el de Terrassa parece tenerlo claro: Gavi no se quiere ir. Además, su importancia ha quedado aún más en evidencia tras las lesiones de Pedri y De Jong, y ahora es más intocable que nunca en la medular del Barça. Después, sólo depende del club solucionar sus propios problemas para gestionar su primer contrato profesional, el que le permita vestir el '6' que llevó en su día Xavi.