Un amigo de Alves aporta nuevos detalles sobre la noche en la discoteca: "Llegado un momento, veo que van separados al lavabo"

El amigo de Dani Alves, Bruno Brasil, ha querido salir en defensa del exfutbolista aportando más detalles de la noche donde ocurrió todo. Asimismo, también ha aprovechado para matizar los mensajes que compartió mediante Instagram con la prima de la denunciante por violación, según Servimedia.

Según ha informado el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles, Bruno afirmó estar "harto" de que todo se manipule. Por ello, ha afirmado que está totalmente convencido de la inocencia de su amigo Dani.

Brasil explicó que las tres jóvenes acudieron a la zona VIP donde se encontraban él y Alves, donde hablaron y charlaron tranquilamente. "Dani habló con todas, como yo, pero más con ella (la denunciante), que se acercó a él, en algunos momentos bailando y rozándose, llamando su atención".

"Van separados al lavabo"

"Llegado un momento, veo que van separados al lavabo; entran y salen por separado y pasan unos 15 minutos". Según ha comentado, Dani volvió y se quedó junto a ellos charlando con la prima de la denunciante. "Hablamos todo normal, no se dijo nada raro. Ella me da un give me 5 y su prima un beso a la mejilla antes de marcharse". Por ello, Brasil concluyó el tema insistiendo en que Alves nunca le haría daño a una mujer.

Respecto a los mensajes que la prima y él compartieron por Instagram, Bruno afirmó que a él le había gustado ello. "Mientras hablábamos, descubrimos que hasta éramos vecinos. Y es por eso que empiezo la conversación en Instagram diciendo exactamente dónde vivo por si un día necesitaba algo y mantener el contacto como amigos. Poco después ella me bloqueó y borró la conversación. Nunca puedo justificar lo que no sé qué ha pasado", concluyó Bruno Brasil.