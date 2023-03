Xavi se harta del ruido en torno a Ansu Fati: "Me preocupa el jugador, no su padre"

La situación de Ansu Fati en el Barça no es precisamente estable, ni se acerca a lo que jugador, club y aficionados esperaban de él a estas alturas de su trayectoria, cuatro años después de su debut en el primer equipo blaugrana. Bien por lesiones, bien por miedos y falta de confianza en su cabeza y en su físico, el que ha dejado de creer en él es Xavi Hernández, su entrenador, que apenas le está dando oportunidades esta temporada.

Un conflicto que está adquiriendo poco a poco tintes de culebrón, sobre todo desde que Bori Fati alzase la voz para defender a ultranza a su hijo, incluso comparándolo con el trato de plena confianza y compromiso que recibe Vinícius en el Madrid. Unas palabras que no han pasado desapercibidas para el técnico catalán en la rueda de prensa previa a su choque liguero con el Elche.

"He hablado con Ansu, está tranquilo y centrado. Me preocupa y ocupa el jugador, no su padre, ni su representante. Está bien, está entrenando bien, no le doy demasiada importancia a las declaraciones de su padre, le entiendo, he vivido situaciones parecidas" explicó el preparador culé ante los medios, visiblemente molesto por la salida de tono del padre del futbolista en 'El Partidazo de COPE', donde aseguró que su hijo "merece muchos más minutos" y deslizó una posible salida en verano, aunque el deseo de su hijo es permanecer en la ciudad condal.

"Sufre por su hijo, pero no hay que darle importancia. Lo importante es que Ansu está concentrado, es maduro y sabe lo que hace. Soy el primero que quiere que triunfe en el Barça, hay que quitarle hierro al asunto, tengo buenas sensaciones con él. Todos nos podemos equivocar, pero pides perdón, se razona. Ansu ha entrenado muy bien y será importante en los partidos que quedan" añadió Xavi, supuestamente contento con Ansu en la plantilla.

Sobre esos rumores de posible venta, no obstante, Xavi no quiso hacer hincapié, aunque sí dejó caer que "del año que viene" no han planificado nada aún. La entidad deportiva catalana sigue inmersa en una crisis financiera y económica galopante, y su deuda apenas han conseguido reducirla, por lo que alguna venta dolorosa podría tener lugar en el periodo de traspasos estival. Siempre suenan jugadores como Frenkie de Jong, pero esta vez es Ansu Fati quien tiene todas las papeletas.

Aunque no se mojó abiertamente sobre la salida del canterano del club, sí que le dejó una indirecta en el aire para explicar al propio futbolista y al mundo entero que su situación no cambiará demasiado en el futuro próximo: "En el Barça hay mucha competencia y todos los jugadores lo saben". Ansu Fati es la última opción de Xavi Hernández en banda, donde incluso Depay antes de marcharse al Atleti estaba por delante de él.

"El Jugador tiene que entender que en el fútbol moderno hay cinco cambios y se puede cambiar de sistema y dinámica. El jugador que sale media hora puede cambiar el partido. Ansu nos ha ayudado en los momentos que ha participado. Pido paciencia en general, Ansu tiene 20 años", puntualizó para quitar hierro al asunto, antes de confesar que tiene "una confianza y fe totales" en el delantero español.

Palabras que no se corresponden con lo visto sobre el césped esta temporada, en la que Ansu Fati ya debería estar físicamente recuperado de todas sus lesiones y al 100%. Algo falla en Can Barça para que el heredero de la '10' de Leo Messi (sobre cuyo posible regreso también habló Xavi), el canterano más prometedor de la nueva generación, se haya estancado y no goce del apoyo de Xavi, que si algo sabe es lo que cuesta triunfar en el Barça sin un técnico que te apoye.