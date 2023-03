Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, ha confirmado que hay contactos con el entorno de Leo Messi para la vuelta del argentino al club blaugrana. El directivo del Barça ha respondido ante la triple pregunta de la posible vuelta del campeón del mundo: ''A todo diría que sí''.

Yuste, en la rueda de prensa de presentación de la décima edición de la Barça Academy World Cup, abundó en el asunto: "Sabe Leo y su familia el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que, por desgracia, no fueron a buen puerto. Tengo esta espina clavada de que no pudiese seguir. Si hablamos de La Masía, hablamos de Leo. Me encantaría que volviese por lo que podría representar, no sólo a nivel deportivo. Las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Tenemos contactos con ellos".