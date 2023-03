Messi confiesa sus momentos más duros en el PSG: "El primer año me costó mucho la adaptación a París"

Leo Messi, reciente ganador del premio The Best, confesó este lunes los difíciles momentos que vivió en su adaptación a París la pasada temporada, donde ahora sonríe compartiendo delantera con Kylian Mbappé. El argentino ha vuelto a ser el de siempre tras la conquista del Mundial, y ahora cree en sus opciones de volver a hacer algo grande en la Champions League.

"El primer año me costó mucho la adaptación a París por diferentes motivos", admitió el '30' del PSG, pero señaló que ahora está "con mucha ilusión, muchas ganas, más acomodado al club y a la ciudad", tal y como comentó en unas declaraciones que redondeó compartiendo su estado actual tras ganar la Copa del Mundo y The Best: "Me siento muy bien".

El futbolista nacido en Rosario, Argentina, habló también de la situación actual del equipo, en concreto de sus opciones de pasar a la siguiente ronda de la Champions, misión que deberán completar este miércoles en Alemania.

"Llegamos bien y estamos capacitados para revertir la situación", aseguró antes de señalar que, pese a que el Allianz Arena es un estadio "fuerte" en el que es difícil ganar como visitante, van "con una ilusión muy grande de poder seguir camino en la 'Champions'", subrayó.

Para ello deberá aplicarse en ataque junto a su compañero -y rival hace unos meses en la final del Mundial en Qatar- Kylian Mbappé, con el que demostró tener una comunión especial. "Es lindo poder compartir el mismo equipo y ojalá podamos hacer cosas lindas también en París", sentenció para despejar los rumores que apuntan al mal ambiente entre ambos en el vestuario.

Ilusionantes declaraciones con la renovación en el aire

Estas ilusionantes declaraciones concedidas a la televisión oficial del club parisino llegan en un momento muy delicado, aún con su renovación en el aire. Y es que si hace algunos meses trascendió un acuerdo verbal entre las partes para alargar su estancia en el Parque de los Príncipes, lo cierto es que todavía no hay nada que lo asegure. Messi será agente libre en junio de este año.