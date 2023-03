El padre de Ansu Fati se harta del Barcelona y critica a Luis Enrique: "Estamos hablando del '10' del Barça"

El padre de Ansu Fati, Bori Fati, ha estallado este martes por la situación que vive su hijo en el FC Barcelona esta temporada y ha considerado que está teniendo pocas oportunidades. "Nos merecemos mucho más", ha insistido, porque "estamos hablando del 10 del Barça", y antes de la lesión, cuando la delantera culé estaba formada por Messi, Suárez, Griezmann y Dembélé, disfrutaba de más minutos.

"Lo que me molesta es cómo están tratando a Ansu de minutos. Un minuto, dos minutos, tres minutos, eso es lo que me molesta a mí", ha dejado claro, muy enfadado, en una entrevista en la Cadena COPE, en la que ha recordado que es el "futbolista franquicia" del club y el único que se atrevió a coger el número de Messi "cuando nadie estaba" dispuesto.

Fati ha asegurado que "no pido que sea titular sí o sí", puesto que es consciente del gran nivel en el ataque del conjunto blaugrana, pero "si no le das esto" a un futbolista que es internacional con España y "salió de La Masía", "¿a quién se lo vas a dar?", se ha preguntado.

En este sentido, ha explicado que Mateu Alemany le ha asegurado que "Ansu es patrimonio del club" y han "apostado mucho por él", pero "el que manda es Xavi", que le pide al jugador que siga trabajando. Sobre el técnico culé, el guineano ha asegurado que desconoce las razones por las que no alinea a su hijo. "Tendrá sus razones. A lo mejor cree que le faltan cosas, como defender", ha dicho.

"Yo como padre estoy cabreado, sí", ha admitido, aunque "a lo mejor no tengo razón", señala. En este sentido, ha afirmado de manera contundente que "si esto sigue así yo me voy a Sevilla" y que "ahora mismo no voy al campo más".

Posible marcha de Ansu Fati

Aún así, el guineano asegura que su hijo tiene claro que quiere seguir en el Barça, pero "si es por mí, yo quiero ver a Ansu triunfando", y preguntado por dónde se imagina que podría jugar el joven delantero, ha confesado que "yo pienso muchas veces en el Sevilla".

También ha recordado el "calvario" con las lesiones que ha pasado el delantero, que en el momento en el que "se recuperó, el Barça estaba de capa caída y lo aceleraron para que jugara. Y hoy qué pasa, ¿nos tenemos que olvidar de Ansu?".

Palo a Luis Enrique

Bori Fati también se ha mostrado muy enfadado con Luis Enrique, que convocó al '10' del Barça para el Mundial de Qatar pero le dio pocos minutos en la Copa del Mundo. "Para lo que pasó preferiría que no hubiera ido", ha asegurado a pesar de reconocer su admiración por el asturiano.

"¿Ganas 7-0 a Costa Rica y no le pones ni a calentar? ¿Qué equipo gana 7-0?", se ha preguntado, y ha revelado que su hijo "lo pasó mal" en la cita mundialista.