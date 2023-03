Vilda sigue en sus trece: "Sólo voy a hablar de las jugadoras convocables, no de las que renunciaron a la Selección"

El seleccionador nacional femenino, Jorge Vilda, ha atendido a los medios nada más publicar su lista de convocadas para los dos últimos amistosos de España (Noruega y China) antes de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, en la que sigue sin haber rastro de las '15' jugadoras rebeldes que renunciaron al combinado nacional en septiembre de 2022 para exigir mejoras de la RFEF en la sección.

Un tema que, a cuatro meses del Mundial, ya empieza a cansar al técnico madrileño, sobre todo por la insistencia de la opinión pública por conocer más a fondo en qué punto se encuentra su relación con las jugadoras le ha llevado al hartazgo: "El ambiente es extraordinario, de rendimiento y ambición, de mejora constante. Sólo voy a hablar de las jugadoras convocables, no de las que renunciaron a la Selección".

Tuvo Vilda además que reiterar su mensaje después de recibir las cuatro primeras preguntas de la rueda de prensa sobre el mismo tema de las '15': "Me habéis hecho ya cuatro preguntas y no hemos hablado de China, de Noruega, o de las otras 22 futbolistas convocadas". Hay debutantes en esta convocatoria como Jana Fernández y Asun Martínez, pero todos los focos han sido para las que no estaban, lo que ha cabreado sobremanera al seleccionador.

La que sí ha tenido protagonismo ha sido Irene Paredes, capitana de la Roja hasta que inició el conflicto con la RFEF que ha hecho por fin su regreso a una lista de Vilda, que lo ha explicado así: "Es una jugadora seleccionable, va a aportar experiencia, va a reforzar la defensa y está comprometida con la selección. Conversaciones privadas y lo que pase en el vestuario no lo voy a desvelar aquí"

Así, el seleccionador ha evitado dar detalles sobre el proceso de retorno de Paredes al combinado nacional. Como capitana, ella dio la cara por el resto de sus compañeras cuando estalló todo, pero después no fue respaldada por la mayoría y se desligó de las reivindicaciones de las '15'. Poco a poco, tras limar asperezas con Vilda, su regreso se fue fraguando hasta hoy.

"Hemos convocado a Irene ahora porque está en un gran momento y puede a aportar a la Selección. Hemos creído que ahora es el momento oportuno, simplemente", ha justificado Vilda su decisión, que se ha demorado más de lo que la propia futbolista habría deseado. Además, su vuelta abre otro debate, el de la capitanía, que el seleccionador ya ha anticipado que "se va a tratar en esta misma concentración".

La presencia de Paredes, por otro lado, abre la puerta del regreso para muchas otras jugadoras, incluidas algunas de las '15' que ya han mantenido contactos y negociaciones en privado con el seleccionador. Una de ella, quizá la más importante, es la dos veces Balón de Oro Alexia Putellas: "Es una gran noticia que Alexia esté feliz, jugando, y que se recupere. Nosotros la estamos esperando".

"Estamos esperando que Alexia se recupere, a partir de ahí hablaremos y decidiremos. Nos centramos sólo en el presente" añadió Vilda antes de finalizar su intervención, para aclarar que no esperan una decisión de la futbolista del Barça para llamarla, sino que se recupere apropiadamente antes de forzar. Su objetivo, salvo que se alinee finalmente con las '15', será llegar al Mundial para ayudar a sus compañeras.