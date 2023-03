Quedaban ocho meses para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda cuando 15 futbolistas tomaron la decisión de apartarse de la selección española femenina de fútbol reclamando "una apuesta decidida por un proyecto profesional". Ahora, a menos de cuatro para la gran cita, la situación sigue tan encallada como entonces, pero con una gran diferencia: el grupo ha dejado de estar tan unido.

Según el tiempo ha ido acercando la Copa del Mundo en el calendario, han ido cambiando las opciones de muchas en el combinado nacional, a lo que ha ayudado la irrupción de otras jugadoras en su puesto, según informa Cadena SER. Por eso, ahora hay distintas corrientes de pensamiento en ese grueso de jugadoras que se apartaron buscando mejoras y más profesionalidad en su deporte.

Lo dejan claro los distintos mensajes que han ido compartiendo las mismas profesionales que publicaron esa carta abierta respondiendo al comunicado de la RFEF —en el que aseguraba que "renunciaban" a representar a España— para dejar claro que no era ni un "capricho" ni un "chantaje", sino deseo de seguir avanzando y acercándose al éxito.

Algunas se han mostrado más contundentes, como Mapi León, que dejó claro que no ha cambiado su postura. "Me va a joder si no voy al Mundial, pero mis valores van antes", dijo la defensa, que apuntó por dónde iban los tiros: las condiciones para trabajar, considera la futbolista del Barça, son diferentes en su club y en la selección. "Creo que hay unas cosas que se tienen que cambiar y si no se cambian no se irá", concluyó.

Otras jugadoras siguen creyendo que encontrar una solución que satisfaga a ambas partes es posible, por lo que abogan por el diálogo, como Aitana Bonmatí, a quien le gustaría "acercar posturas y que esto no sea una guerra con nadie". La centrocampista culé quiere que se las escuche, "por el bien del fútbol femenino", porque lo que realmente desean es "luchar para ser las mejores del mundo", y no cerró la puerta a un posible regreso.

Algo similar señaló al recibir su segundo The Best Alexia Putellas, que parece que volverá si es convocada al recuperarse de su lesión. "Creo que es una cosa a nivel global", precisó, y defendió el deber "escucharnos entre todos" para encontrar la mejor solución para jugadoras y afición. La mejor jugadora del mundo en los dos últimos años no fue una de 'las 15' al estar lesionada, pero sí que las mostró su total apoyo.

La RFEF, a pesar de que una cita tan importante como la del Mundial está cada vez más cerca y que otras federaciones como la francesa o la canadiense han atendido a las peticiones de sus futbolistas, no ha modificado su postura, aunque no se opone a la vuelta de algunas jugadoras. Eso sí, les pide que si desean volver lo notifiquen a través de un correo electrónico.

El gran obstáculo para su retorno, sin embargo, puede no ser ni la propia Federación ni el seleccionador, Jorge Vilda, que siempre ha afirmado estar abierto al diálogo y ya ha llamado a Jenni Hermoso, que también pidió cambios aunque sin unirse a 'las 15', sino un vestuario que se ha unido en las últimas concentraciones y que ahora se siente "más a gusto ahora", prefiriendo que no haya un regreso masivo de las jugadoras que no han acudido a los recientes compromisos de la selección.