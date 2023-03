Mapi León no cede: "Me va a joder si no voy al Mundial, pero mis valores van antes"

Faltan solo cuatro meses para que arranque el Mundial femenino, y menos aún para conocer quiénes serán la futbolistas que representen a España en Australia y Nueva Zelanda. La lista de Jorge Vilda dependerá de si se acercan posturas y cambian las cosas, como reclamaron las 15 jugadoras que pidieron no ser citadas hasta que se produjesen estos cambios, entre ellas Mapi León, que ha roto su silencio este jueves.

La defensa del FC Barcelona no descarta al cien por cien su presencia en la Copa del Mundo, pero tiene claro que no dará su brazo a torcer ni se volverá a vestir de corto con la Roja si no mejora la situación en el combinado nacional, ha asegurado en una entrevista en Mundo Deportivo.

"Soy una persona de ideas muy claras y soy bastante cabezona", se ha descrito, por eso tiene claro que "me va a joder mucho" no estar en la cita mundialista, "porque es una oportunidad muy grande". "Pero hay unas cosas que son unos valores que yo tengo y unas creencias y son antes eso que lo otro", ha sentenciado.

León ha apuntado que lo que ocurre en la selección es algo de años, y como futbolistas del Barça, "estoy muy contenta a nivel de todo", y aunque "no quieres comparar, al final comparas y obviamente hay muchas cosas que se pueden mejorar" para explotar al máximo las capacidades de las jugadoras.

La zaragozana ha recordado que ya ha disputado anteriormente la Eurocopa y el Mundial con el equipo nacional, y "tienes un estrés en el que tienes la sensación de que el equipo no está sacando el máximo, y te da pena". Aún así, su pensamiento siempre ha sido de "venga va, lo vamos a sacar', y al final no porque no depende todo de nosotras".

"Hay muchas cosas que influyen", ha apuntado al mismo medio. "Es como si estuvieras incómodo en tu trabajo no vas a sacar tu máximo rendimiento, no es que no quieras, es que hay cosas que no puedes… Y creo que hay unas cosas que se tienen que cambiar y si no se cambian no se irá", ha zanjado.