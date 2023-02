El mensaje de Alexia Putellas reivindicando el fútbol femenino: "El problema es global, tenemos que escucharnos"

No parece que la situación en la selección española femenina de fútbol vaya a resolverse pronto a pesar de que cada vez falta menos para que llegue el Mundial. A la Roja se han sumado otras denuncias en los combinados femeninos de Francia y Canadá, por eso la gala de los premios The Best fue el escenario más adecuado para reivindicar el fútbol femenino y seguir luchando por la igualdad en el deporte.

Alexia Putellas, elegida mejor jugadora del mundo por segundo año consecutivo, aprovechó la rueda de prensa posterior para lanzar un mensaje en pos de encontrar una solución a un "problema global" con la que "salga ganando todo el mundo".

"Últimamente están apareciendo ciertos problemas en países, creo que no es una cosa de un país en específico, creo que es una cosa a nivel global", apuntó la centrocampista del FC Barcelona.

Para resolver estas situaciones, "creo que nos tenemos que juntar entre todos, instituciones y jugadoras, escucharnos entre todos y ver lo que creemos que es mejor para el fútbol", para así darle también lo mejor al aficionado y a las futbolistas, "que son las protagonistas", y de esta manera "al final salir ganando todo el mundo".

La seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, también se pronunció al respecto y utilizó su discurso tras recibir el premio a mejor entrenadora del año para lanzar un potente mensaje.

"Amo el fútbol desde que puedo andar, y a lo largo de los años he visto cómo ha crecido y se ha desarrollado el fútbol femenino", comenzó la neerlandesa para celebrar poder estar este martes sobre el escenario de la FIFA recibiendo ese premio. "Las niñas tienen a sus ídolos, inspiraciones", apuntó, porque "mucha gente en todo el mundo ha trabajado muy duro para que el fútbol femenino esté donde está ahora".

Weigman advirtió de que con la evolución del fútbol femenino también han aparecido "peligros", e hizo hincapié en que todas las personas que forman parte de este deporte "tenemos que hacer las cosas bien" para ello.

"Competimos en el campo, pero fuera de él debemos ser un equipo y trabajar todos juntos para que el fútbol crezca aún más. Espero que lo hagamos juntos", concluyó la exfutbolista.