Las últimas novedades del caso Negreira: solo cobraba del Barça, pagos por "neutralidad", mariscadas de miles de euros...

El sumario del 'caso Negreira', en la que una juez de Barcelona investiga al FC Barcelona y a sus expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, aporta detalles sobre los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y la relación que mantenía con los dirigentes culés. Además, ya ha salido a la luz la declaración de Enríquez Negreira a la Agencia Tributaria.

Conclusiones de Hacienda

El informe que la Agencia Tributaria realizó en abril de 2022 sostiene que Negreira facturó al Barça más de 7,5 millones de euros entre los años 2001 y 2018 a través de tres sociedades, una de ellas propiedad de su hijo, Javier Enríquez Romero. Entre el 2016 y el 2018, el periodo investigado por la Fiscalía, DASNIL 95 SL, la sociedad con la que el exdirigente arbitral facturaba al FC Barcelona, recibió pagos del club azulgrana que superaron los 1,6 millones de euros. En ese periodo, Enríquez Negreira sacó en efectivo 557.871,52 euros, lo que según las conclusiones de la Agencia Tributaria «pudiera haber destinado directamente a supuestos pagos a terceros».

Hacienda advirtió a la Fiscalía de que no había podido acreditar que dichos pagos influyeran en la designación de colegiados o alterado los resultados de los partidos. Eso sí, el fisco puntualiza que "esa falta de acreditación y explicación" de los trabajos al Barcelona podría ser "un indicio" de que las facturas podrían estar encubriendo servicios ilícitos como comerciar con información reservada del comité arbitral, influir en las designaciones arbitrales o participar en la alteración de resultados.

La declaración de Negreira

La declaración de José María Enríquez Negreira a la Agencia Tributaria era muy esperada y el exdirigente explicó que no cobraba de los árbitros, sino solamente de la entidad azulgrana. "No cobraba nada (del CTA). Nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa y cobraba del FC Barcelona", afirmó.

El excolegiado aseguró que, en su opinión, lo que buscaba la entidad culé era neutralidad. "El Barcelona consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros equipos. Esto es una hipótesis personal, nadie me lo ha dicho directamente. Mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y a los jugadores. Asesoramiento técnico. Lo que el Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra, que todo fuera neutral", explicó.

Enríquez Negreira también desveló que el club blaugrana y su entonces presidente fueron los que decidieron prescindir de sus servicios cuando dejó de pertenecer al CTA. «El Barcelona lo decidió unilateralmente. De hecho, le envié una carta a Bartomeu y me quejé de incumplimiento de contrato, después le llamé, pero no me cogió el teléfono», declaró.

Bartomeu lo niega

En el interrogatorio, Bartomeu negó que se reuniera con Enríquez Negreira seis veces al año como aseguró el ex del CTA. "Lo conocía por haber sido árbitro de fútbol y haber coincidido en la Federación Española de Fútbol", declaró el expresidente culé, que añadió que lo conocía "por la prensa, no por tener relación con él".

Mariscadas, jamones...

El ex vicepresidente de los árbitros le regaló a algunos colegiados españoles desde jamones a entradas para partidos de fútbol pasando por mariscadas de más de 2.000 euros en total e incluso artículos menos glamourosos como sandwicheras y tostadoras con el dinero que percibió del FC Barcelona, tal y como muestran las facturas de su empresa, DASNIL 95 SL, reveladas por el diario El Mundo.

El excolegiado llegó a gastar decenas de miles de euros en obsequios que intentó deducirse ante Hacienda. En concreto, desembolsó 4.460 euros en un total de 1.500 tarjetas rojas y amarillas personalizadas y unos 2.000 euros en cientos de monedas para sortear el campo.