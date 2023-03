El Real Madrid se personará como acusación particular en el 'caso Negreira': Qué significa y qué implicación tendrá para la investigación

Ya es oficial. La Junta Directiva del Real Madrid, convocada a una reunión urgente en la mañana del domingo por Florentino Pérez, presidente de la entidad, ha ratificado la decisión que ya se podía intuir a raíz del comunicado madridista del pasado sábado, cuando la entidad se pronunció por primera vez de manera oficial sobre el 'caso Negreira'. Así, el club de Chamartín ha anunciado en otro comunicado que se personará en la causa contra el Barça y Negreira como acusación particular.

A raíz de esta decisión, el Madrid podrá recibir toda la documentación relativa a la investigación, siempre y cuando, llegado el momento, sean admitidos como parte en el proceso judicial. Si todo sigue su cauce, el club blanco podrá indagar y descubrir por su cuenta todo lo que ha sucedido entre el Barça, Negreira, el CTA y los árbitros en los últimos años.

Por fin, salvo que se produzca un giro de 180º, la entidad de Concha Espina podrá fundamentar y documentar lo que lleva denunciando públicamente durante años; lo mismo que sugiere la Fiscalía en su denuncia, que el club blaugrana pagaba para "garantizar actuaciones tendentes a favorecer al Barça en la toma de decisiones de los árbitros".

"La Junta Directiva del Real Madrid C. F., en su reunión celebrada en el día de hoy, ha tomado conocimiento de las graves acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el F. C. Barcelona, dos de sus presidentes, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, y los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau, sobre la base de potenciales delitos, entre otros, de corrupción en el ámbito deportivo, en el marco de las relaciones entabladas por dicho club con quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira", reza el comunicado del club blanco.

"El Real Madrid manifiesta su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos y reitera su plena confianza en la acción de la justicia y ha acordado que, en defensa de sus legítimos intereses, se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas" finaliza, confirmando lo que ya se sabía de forma extraoficial. Una noticia que cambia por completo la complexión del 'caso Negreira'.

El 'caso Negreira' ha sacudido hasta sus cimientos al fútbol español, dejando en tela de juicio su legitimidad y credibilidad. Tanto, que ni Liga ni Federación han podido mirar a otro lado cuando la Fiscalía ha decidido tomar cartas en el asunto y denunciar al Fútbol Club Barcelona como persona jurídica y a José María Enríquez Negreira.

Por tanto, contando al Madrid, son ya tres las acusaciones particulares inmiscuidas en el caso: RFEF, los 40 clubes de la Liga amparados por Tebas, y el Real Madrid en solitario. Aunque ya se ha indicado que las sanciones por vía deportiva no son una opción, todo puede cambiar en función de cómo evolucione el juicio y la investigación, porque de confirmarse, es un escándalo que siempre debería conllevar consecuencias contundentes para los implicados, a todos los niveles.

Del silencio a la ofensiva judicial

De este modo, en cuestión además de apenas dos días, el Madrid ha pasado de un silencio que ya se había vuelto algo incómodo para buena parte de su afición, que se sabía desde el principio del caso como la más perjudicada por la presunta corrupción del estamento arbitral español, a involucrarse de primera mano en el enjuiciamiento del 'caso Negreira'.

Hasta el momento, por parte de la 'Casa Blanca', Butragueño como director de relaciones institucionales y Ancelotti como entrenador del primer equipo habían sido los únicos en alzar la voz, tímidamente eso sí, para ofrecer su parecer sobre el 'caso Negreira', más allá de las protestas emitidas por Real Madrid TV. "Es un tema importante, prefiero no responder", dijo el sábado el italiano, consciente de que los ritmos de las declaraciones están marcados a fuego. Había que esperar.

Aun así, se hacía raro que clubes como el Sevilla por cuenta propia, o que incluso la Liga en un comunicado conjunto, se hubiesen manifestado antes que el principal rival deportivo del Barça en España. Florentino lógicamente no quiso ir de la mano de la Liga de Javier Tebas en ese comunicado, pero quizá tardó demasiado en dar el paso.

Tarde o temprano, pero eso sí, siempre en sus propios términos, los que justifican ese prolongado silencio roto solo por la denuncia en firme de la Fiscalía. El conjunto blanco quería ser lo más respetuoso posible con los procedimientos y plazos de la Justicia, para no adelantarse ni dar pasos en falso sacando conclusiones precipitadas durante la investigación previa a esa denuncia de la Fiscalía.

Sin embargo, una vez que el Ministerio Público acusó oficialmente a Enríquez Negreira, al propio Barça, a Rosell, a Bartomeu y a los directivos Óscar Grau y Albert Soler, dejándose fuera todavía a presidentes como Laporta o Gaspart que presuntamente también estuvieron involucrados, la directiva madridista decidió dar ese paso al frente que se esperaba de ellos.

El 'aliado' Laporta, contra las cuerdas

De todos esos presidentes, quizá fue la figura de Laporta (que no aparece mencionado por ninguna parte en el comunicado) la que también hizo recular y esperar al Real Madrid en un principio. Y no por algún tema baladí, no, ya que el Barça y Laporta eran, y son hasta el momento, los mejores socios del Madrid en su lucha contra CVC, la Liga de Tebas y la UEFA, con el proyecto Superliga como guinda del pastel.

Malos compañeros de viaje acusados de corrupción, como la Juventus, con los que el Real Madrid ha amenazado con romper toda relación institucional debido al escándalo, en el que se sienten parte muy perjudicada, para evitar que su imagen se vea dañada o sus proyectos de futuro se vean comprometidos.

Aun así, aquí también ha medido los tiempos el Madrid. El paso adelante de la directiva madridista sólo ha llegado cuando el actual presidente del Barça ha quedado fuera de las acusaciones de la Fiscalía, aunque será llamado a declarar.

Curiosamente, Laporta podría haber mentido de haber sido acusado (si es que tiene algo que ocultar, pues fue el responsable de triplicar los emolumentos que Negreira percibía del Barça), pero como testigo está obligado por la ley a contar absolutamente toda la verdad, a riesgo de incurrir en perjurio y de complicarse aún más la vida.

Laporta, socio principal de Florentino Pérez en el proyecto de la Superliga y en el frente común que mantienen contra Tebas y la UEFA, tiene ante sí una difícil situación. Jurídicamente, el abogado catalán podría sobrevivir al caso porque los pagos de su primera etapa al mando han prescrito, pero por ética profesional, su puesto podría tambalearse si crece la presión.

"Saldrán adelante seguro", pronosticaba Florentino el pasado verano al ser preguntado por los profundos problemas económicos de su rival, al que incluso ayudó a encontrar salidas para activar las famosas 'palancas'. llevando la contraria al grueso de su afición, deseosa de contemplar el hundimiento económico y deportivo de sus eternos rivales, los que estuvieron corrompiendo la competición durante décadas.

Después de firmar un lucrativo acuerdo con Legends y el fondo estadounidense Sixth Street para gestionar la explotación comercial del Nuevo Bernabéu, Florentino fue quién allanó el camino a los americanos para la compra del 10% de los derechos de televisión del Barça, contribuyendo a la recuperación de su economía.

"Deseamos que salga adelante por el bien del fútbol español", afirmaba Pérez sobre el Barça en verano; unas declaraciones que han cambiado drásticamente este domingo, después de la explosión de un escándalo que supondrá un punto de inflexión en sus relaciones institucionales.