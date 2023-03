Xavi responde al comunicado del Madrid: "No sé si se ha sentido perjudicado; el presidente dice que estemos tranquilos"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se ha pronunciado este sábado sobre el comunicado del Real Madrid en relación con el caso Negreira, en el que el conjunto blanco ha anunciado que decidirá las "acciones que estime oportunas" este domingo en una reunión urgente de la Junta Directiva después de que la Fiscalía haya denunciado al club blaugrana y a sus expresidentes, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, por presuntos delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental.

"No sé si se sienten perjudicados. Les preguntáis mañana cuando se reúnan", ha respondido el catalán al ser preguntado sobre si la entidad madridista se ha sentido perjudicada por el escándalo arbitral que salpica a los culés.

El técnico también ha revelado que el presidente del club, Joan Laporta, ha enviado un mensaje de tranquilidad a la plantilla y les ha instado a centrarse en lo meramente deportivo. "Él nos dice que estemos tranquilos, que estemos por el fútbol, esto es lo que me conviene y me ocupa", ha asegurado.

Xavi, además, ha querido dejar claro que el comunicado del conjunto blanco "no nos va a desestabilizar" a una semana del Clásico liguero, "en todo caso lo harán Vinícius, Modric y Courtois", ha apuntado, al mismo tiempo que ha evitado mojarse sobre si cree que los tiempos en los que el Real Madrid ha roto su silencio ha sido con este objetivo: "No me puedo meter en la piel del rival".

El entrenador culé, por otro lado, afirmó que "estamos trabajando igual, igual que la semana pasada y que hace un año. Nada más. No hemos hablado de temas extradeportivos".

Respecto a la acción que prepara la afición del Athletic, a quien se enfrentan este domingo, de tirar al campo billetes con los colores del FC Barcelona como protesta por el caso Negreira, Hernández señaló que "no creo que nos perjudique, es un partido de fútbol", e indicó que "ganar o perder el partido de mañana no dependerá de lo que pase en la grada".

A San Mamés irán con todo para intentar mantener la gran ventaja que les separa del Real Madrid y no reservarán a ninguno de los cuatro jugadores que tiene apercibidos y que podrían perderse el choque ante el equipo de Carlo Ancelotti: "No vamos a jugar con el miedo de si sancionan a alguno. Pensamos en el partido de mañana y luego ya pensaremos en el Clásico", ha asegurado.