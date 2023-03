Jose Rojo Martin, 'Pacheta', entrenador del Real Valladolid, volvió a dar una lección de vida en rueda de prensa. Lo hizo tras el duelo ante el Espanyol, cuando explicó la ausencia de Javi Sánchez con un discurso sobre la paternidad, un momento de vida que siempre debe estar por encima de lo profesional.

Javi Sánchez, defensor del Valladolid, estaba a punto de ser padre a antes del arranque del duelo, un partido trascendental para las aspiraciones de permanencia en el que quería estar presente. Sin embargo, su entrenador, no dudó en dar permiso al futbolista para que estuviera junto a su familia en un momento único en la vida.

"Lo más normal es que el chico tenga que irse. Vete a estar con tu mujer, porque además nunca sabes lo que puede pasar. Y si pasa algo, tienes que estar ahí. Y luego la emoción, si te dejan ver el nacimiento de un hijo, eso no hay nada más en la vida. Aquí ganamos y perdemos, pero el nacimiento de la vida no tiene discusión alguna, no la tiene, y el chico tiene que irse", respondió Pacheta sobre la ausencia de su futbolista.

Lección de vida de Pacheta: un padre tiene que asistir al nacimiento de su hijo. El fútbol es secundario. 👏👏👏 pic.twitter.com/CUHFqATsvq — Arturo Posada (@arturoposada) March 5, 2023

La felicidad de Javi Sánchez

Javi Sánchez se convirtió en padre a la vez que el Valladolid certificaba la victoria en casa ante el combinado catalán, algo que él mismo compartió con sus seguidores mediante una fotografía compartida en redes sociales. "Bienvenido al mundo, hijo mío. Marco, te quiero", fue el mensaje que añadió junto a la fotografía.

La noticia fue recibida con felicidad por su entrenador, que tuvo alegría doble. "El partido de fútbol es importante, lo ha jugado otro compañero, hemos ganado, el chico ha estado con su mujer... Todos felices, esto es un tema de vida", añadió en sus declaraciones.

Otro emotivo discurso de Pacheta

Esta no es la única lección que ha regalado el burgalés en rueda de prensa, pues el entrenador también ha dejado importantes aprendizajes en rueda de prensa sobre la derrota, sobre la precocidad de los jóvenes por ser profesionales o sobre el reconocimiento de los éxitos del rival.