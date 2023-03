El palo de Joao Félix a Simeone: "El Chelsea ataca y domina; ese es el fútbol que me gusta"

Joao Félix no se olvida de su 'roce' con Simeone pese a llevar ya varios meses en Inglaterra, a donde llegó para vestir los colores del Chelsea en calidad de cedido. El portugués reiteró este lunes su alegría de haber recalado en el conjunto 'blue', y señaló el juego ofensivo de los ingleses como el principal atractivo de la Premier al ser preguntado por su rol en el Atlético de Madrid.

La 'pullita' a Simeone la lanzó en la rueda de prensa de este lunes, previa al duelo de Champions ante el Borussia Dortmund, en la que fue preguntado sobre si se siente con más libertad en el terreno de juego en el Chelsea que en el Atlético de Madrid.

"El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar, tener la pelota, dominar el balón... Ese es el fútbol que me gusta jugar. Me siento muy libre aquí y me gusta. Me encanta", añadió recalcando la contraposición con el estilo defensivo del entrenador argentino.

A su vez, hizo referencia al estilo general de los equipos ingleses, al que también se amolda más su juego: "Es un fútbol diferente, porque la liga es diferente. La manera en la que los equipos juegan en la Liga o en la Premier es totalmente diferente", manifestó.

El delantero portugués llegó cedido -sin opción de compra- al Chelsea en enero y ha disputado cinco partidos entre Premier League y Liga de Campeones, además de haber cumplido tres encuentros por sanción. Así, el futbolista volverá este verano a la capital española, donde su contrato le vincula al Metropolitano hasta 2027.