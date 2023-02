Jennifer Pareja: "Tras mi retirada, me pasaba el día llorando hasta que un día dije 'hasta aquí'"

Jennifer Pareja ha pasado de triunfar en las piscinas, donde fue la mejor portera de waterpolo del mundo, a dirigir el Plan ADO, con el que tratará de conseguir la financiación para que los deportistas españoles puedan preparar de la mejor manera posible los Juegos Olímpicos. Todo ello en algo más de seis años intensos en los que ha superado una traumática retirada, tras la que admite que llegó a tocar fondo, para ser una de las referentes del olimpismo español, ahora desde los despachos que tanto llegó a odiar.

¿Cómo ha sido su desembarco en estos primeros días como directora del Plan ADO?

La verdad es que están siendo días intensos. En una transición tienes que adaptarte a un cambio de lugar, cambio de compañeros, cambia todo. Y bueno, yo soy un poco intensa, no te voy a engañar, entonces en estos primeros días me exijo muchísimo para tenerlo todo controlado muy pronto. Quiero estar al día cuanto antes, para mí es un reto, muy ilusionante. Estoy muy contenta y súper motivada para afrontarlo.



Estamos ya en 2023, con los Juegos de París a poco más de año y medio. ¿Su llegada está más enfocada para estos Juegos o más para los siguientes en 2028?

Tras la pandemia, es verdad que el plan ADO ha sufrido bastante. Fue un programa de mucho éxito cuando nació en el en el 92 y durante muchos años ha sido un programa muy necesario para los deportistas. Yo misma he sido deportista ADO, y sé de la necesidad y de la importancia de la beca ADO. Pero es verdad que este último ciclo ha sido complicado. Pasó la pandemia entre medias y se tuvo que hacer una prórroga al contrato de los patrocinadores para llegar un año más tarde a los Juegos. Eso ya desestabilizó el ciclo de París, y eso ha hecho que sea un año complicado para el plan ADO con las empresas. Prorrogar un año más supuso un problema para algunas empresas y entonces se quedó un poco parado. Ahora la intención es revitalizarlo. Este 2023 va a ser un año complicado, los presupuestos de muchas empresas están cerrados. El objetivo del 2023, de lo que queda de este año, es primero de todo la firma del Convenio entre el CSD, el COE y Radiotelevisión Española y luego intentar conseguir algo de financiación este año. Y sobre todo trabajar muchísimo para que el año que viene, de cara a París, sí que tengamos aportaciones privadas a ADO y puedan salir las becas directamente de esas empresas que ayudan a la preparación de los Juegos de París. El objetivo es París y conseguir lo máximo que se pueda de cara a París.



¿Cree que va a costar más ahora conseguir patrocinios para el mundo del deporte que en la etapa prepandemia?

Si tuviéramos que coger el momento ideal, pues posiblemente no sería este, pero yo confío mucho en el espíritu ADO, en lo que significa realmente apostar y patrocinar al equipo olímpico español. Yo le quiero transmitir a las empresas esa necesidad del deportista, que depende de ese becado. Muchos deportes dependen de la beca ADO. Quiero buscar la parte más humana de este plan, que sea una inversión para las empresas, que quieran estar en el plan ADO. Es un momento complicado, pero yo estoy ilusionada y creo que se puede recuperar el espíritu ADO.



¿España es un país que apuesta de verdad por el deporte?

Creo que es un país con tradición deportiva, que está trabajando bien las estructuras del deporte se puede apostar más. ¿Se puede apostar más? ¿Se puede pedir más? Pues yo creo que siempre. Es verdad que es un país de éxitos, de gran talento de los deportistas que hemos tenido históricamente y seguimos teniendo. Se está trabajando bien desde las instituciones para que el deporte siga creciendo. Se tiene que entender el deporte como una herramienta más transversal, ya no solo de éxitos deportivos, sino la importancia que tiene el deporte en todas los aspectos de nuestra sociedad: la salud, la educación, los valores... millones de cosas. La marca España a través del deporte yo creo que es indudable, pero podemos seguir creciendo.



¿De qué manera se puede hacer una apuesta aún mayor con el deporte femenino?

Desde el Plan ADO, las becas son iguales para masculino y femenino, obviamente, como tiene que ser. Es verdad que el deporte femenino tiene que seguir creciendo y está creciendo. No llegamos muchas veces a la igualdad de sueldos, el caso del fútbol es el más evidente. Bueno, tenemos que seguir trabajando en las estructuras, en hacer una estructura muy fuerte para que el deporte femenino siga creciendo. Y luego sí que sé, por mi pasado reciente en el CSD, que se está trabajando muchísimo desde la dirección de Mujer y Deporte en el deporte femenino, en ayudas especiales para deportistas mujeres; desde maternidad, cuidado de hijos, formación específica para entrenadoras... Es un tema que tenemos que ir pasito a pasito, creo para llegar a la igualdad. El deporte femenino tiene que ir creciendo porque por un tema social llego más tarde. Vamos dando pasos agigantados, pero tenemos que seguir andando.



Las buenas cifras de medallas femeninas en los JJOO recientes son importantes para seguir apostando por el deporte femenino.

Seguro. La sociedad tiene que fomentar la igualdad y el deporte tiene que ser una herramienta fundamental en esto. Cuando se ha apostado por el deporte femenino, el deporte femenino ha dado resultados y así hay que seguir haciéndolo. Tenemos que ser justos en que esto va avanzando y tenemos que ser conscientes de que hay que mejorar y que hay que seguir mejorando.



¿Se habla de objetivos de medalla cuando se elabora el Plan ADO?

Algo específico, no. El otro día hablábamos de París y yo creo que puede volver a ser un punto de inflexión en el deporte español. ADO lo que tiene que hacer, y para eso se creó, es facilitar aún más que la preparación del deportista olímpico sea mejor si cabe, que todo sea para buscar esa excelencia y que esto se pueda traducir en medallas, por supuesto. Como objetivo, pues sobre todo que los deportistas con la beca ADO puedan preparar mejor los Juegos Olímpicos. Y eso siempre va a significar resultados. Si tú tienes mayor preparación y financiación, pues posiblemente el resultado sea mejor.

Yo de verdad que confío muchísimo en París. Creo que los resultados que se están dando en este ciclo olímpico en Mundiales y Europeos son muy buenos, estamos teniendo muy buenos números, y además París está muy cerca de nosotros, por lo que no habrá cambios de horario, ni habrá que adaptarse. Nuestros deportistas nos van a dar muchas alegrías.



¿La inversión para París del Plan ADO va a ser superior o inferior a la que hubo en Tokio?

En el último ciclo, el CSD tuvo que aportar porque no se llegó con los patrocinios. Las becas ADO están aseguradas para el ciclo de París, eso lo dijeron desde el primer día a las instituciones, y ahora todo lo que consigamos de financiación al final va a ser para mantener esas becas y para que todos los deportistas que vayan a París tengan la preparación idónea para competir en las mejores condiciones. ¿A lo que llegaremos a nivel de patrocinio privado de las empresas? Pues ahí viene un poco también mi trabajo. Yo estoy ilusionada, estoy esperanzada, pero también sabemos que la realidad de las empresas es la que es y llegaremos a lo máximo que podamos. Sin duda que trabajo y pasión no va a faltar.



Hace 6 años y pico, cuando se retiró, contó que fue un palo muy duro. ¿Hay que trabajar más para que los deportistas estén preparados de cara a ese momento?

Cuando me retiré, que fue muy, muy duro, hice unas declaraciones diciendo que faltaban ayudas, que no nos preparan para esto y tal, pero mi paso por la gestión deportiva desde el otro lado me ha hecho más justa con el deporte.

Hay herramientas, existen planes, existe un programa que te ayudan. Está en el CSD, el PROAD (Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel). El COE también tiene programa de ayuda a deportistas para ayudarles en lo que haga falta. El deportista tiene que ser consciente de que ese momento va a llegar, de que ese momento va a ser durísimo lo prepares como lo prepares, pero que hay que tener todas las herramientas preparadas para cuando. Los deportistas tenemos las herramientas para movernos fuera del deporte, pero hay que saber usarlas.

Creo que sí que se puede trabajar en la formación de cómo usar todas las herramientas que nos han enseñado el deporte para cuando explota la burbuja, que esto del deporte es una burbuja que acaba explotando, que estemos preparados. Yo intentaría trabajar más en el tema psicológico de la de la retirada, porque es un momento durísimo.



¿Usted se estaba ya preparando para ello?

No, no, yo no. Yo había, yo soñado mi despedida perfecta, que era cuando yo quisiera donde yo quisiera, en la piscina que yo quisiera y con la gente que yo quisiera. Y nada de eso sucedió. Al final yo me retiré pues por una decisión en el momento de mi salida de la selección. Decido que a mí ya no me ilusiona jugar a waterpolo y yo siempre dije cuando no me ilusionara, lo dejaría. Y decido anunciar mi retirada. Fue todo de golpe, inesperado y sin haber preparado nada.

En mi caso fue inesperado, pero es que tenemos que trabajar también para que esto pueda ser inesperado. Si tú, aun haciéndolo perfecto, lo vas a pasar mal, imagínate cuando no se hace perfecto.

Yo ahora veo la trayectoria de estos seis años y digo, bueno, pues me han ido bien las cosas, pero te aseguro que los ocho primeros meses, yo toqué fondo, toqué fondo de verdad. Pensé 'es que no quiero hacer nada más, no sé hacer nada más. Solo quiero jugar a waterpolo'. Por suerte, tengo una familia que me ha sustentado siempre y agradezco, lo digo con toda humildad, la cabeza que tengo porque al final en ese momento es muy fácil hundirse. Pero bueno, a veces miro y posiblemente ese momento tan duro a mí me hizo renacer y posiblemente todas las oportunidades que luego he tenido, las he aprovechado al máximo porque he dicho que yo quiero demostrar que salir del agua me ha enseñado muchas cosas que se pueden aplicar luego.



A lo mejor hay que saber también pedir ayuda, ¿no?

Por supuesto. Una de las cosas que en ese momento no hice y es ponerme en manos de un especialista, de un psicólogo. Me cogí a mi familia y me encerré en mí misma y lo pasé como pude hasta un día, que me levanté y dije, 'ya vale'. Me pasaba el día llorando, estuve muchos meses llorando y me levanté un día y dije 'hasta aquí ya'. También te digo, yo tenía un trabajo al día siguiente de dejarlo, pero yo iba a trabajar y decía, 'yo no puedo estar aquí', 'yo no puedo estar ocho horas en el despacho', 'que hago aquí', 'me voy a morir'. A mi hermana le iba llorando cada día.



¿Qué hacía en ese momento?

Salí del Club Natación Sabadell y el contrato que tenía de jugadora me lo cambiaron por uno en el departamento de marketing. Me ayudaron un montón, fueron muy buenos con todo lo que me ofrecieron. Pero al final el cambio era como... 'no, no puedo'. En el momento que me vengo a Madrid es cuando ya rompo con todo, digo 'necesito salir de aquí'. Me llega la oferta del Departamento de Patrocinio de Iberdrola y ya es cuando salgo de aquello.