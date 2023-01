Damián Quintero: "Me obsesiona más dejar un camino más fácil que ganar otra medalla"

No hay nada que le quede por ganar a Damián Quintero, que sigue con hambre de más, sobre todo, tras un año "de transición" tras competir en los Juegos Olímpicos, donde no podrá volver a mostrar sus mejores katas. Por eso, uno de sus objetivos en la recta final de su carrera, además de seguir en lo más alto, y tras colgar el karategi, es conseguir un kárate más profesional que además vuelva a ser considerado disciplina olímpica.

¿Qué balance hace de 2022?

Un año un poco raro, de transición después de los Juegos Olímpicos, de ese ciclo tan largo de cinco años entrenando tan duro, porque ha bajado mucho la intensidad. Hubo cambios dentro del equipo, los entrenadores, y era un poco de adaptación. Incluso la motivación, que fue un poco más leve comparada a estos últimos años, pasando de competir en el mayor evento a nivel deportivo, los JJ OO, a encontrarte con un Campeonato de Europa, que es muy importante, pero no estás igual de motivado después de haber conseguido tantos títulos. No me fue mal en lo personal, ni en lo laboral, ni en lo deportivo, porque conseguí medallas en cada torneo que participé, pero arranco con mucha más ilusión este 2023. A lo mejor necesitaba también ese año un poco "sabático", aunque no paré del todo, para tener energías renovadas.

¿Cómo ha sido el cambio de entrenador?

Un poco extraño, porque de seleccionador seguía estando Jesús [del Moral] y a las competiciones íbamos con él, pero en el CAR entrenábamos de manera distinta. En septiembre arrancamos la nueva pretemporada con los mismos entrenadores de este año, que ya nos acompañan a los torneos. Yo también he hecho un cambio nuevo, he cambiado de preparador físico, porque con el que tenía con la federación española veía que estábamos un poco estancados, necesitaba cambiar un poco de aires

para recoger esa motivación y muy bien. Estoy muy motivado, el cambio físico ha sido muy bueno, me encuentro bien entrenando, tanto física como mentalmente.

Damián Quintero posa en la redacción de 20M Jose González

Arranca 2023, ¿qué retos que tiene?

Tenemos el Campeonato de España (20-22 de enero), que realmente es una prueba que la hago para rodar, es un poco más preparación a la siguiente, que es la primera prueba del circuito mundial en El Cairo, y es un test potente a nivel internacional para ver cómo me encuentro respecto a los rivales directos para los torneos internacionales.

El Europeo se disputa en Guadalajara, ¿tiene ganas?

Es un torneo bien chulo, sobre todo porque es un objetivo que es en casa. El Campeonato de Europa el año pasado fue en Turquía y contra el turco perdí la final, entonces hay que devolvérsela en casa. Lo tenemos en marzo este año porque en junio tenemos los Juegos Europeos, que es otra de las grandes citas que tengo este año, porque estamos fuera de los JJ OO pero a nivel continental nos siguen manteniendo y también me gusta mucho competir bajo la bandera del Comité Olímpico Español.

No habrá kárate en París 2024. ¿Cómo se digiere?

Está digerido, pero da un poco de rabia también, porque lo ves muy cerca. Ahora compañeros de otros deportes están con los clasificatorios. Estamos a año y medio de París, podría haber llegado perfectamente en forma para competir en unos segundos Juegos Olímpicos y quién sabe si haber sacado otra medalla. En septiembre de 2021, cuando volvimos, nos dijeron que se habían incrementado las licencias en los Dojos y en los gimnasios de kárate un montón, y era porque nos habían visto a nosotros en los Juegos, eso es algo muy especial. Pero bueno, la vida es así, hay que actualizarse, hay que adaptarse a los cambios, y lo que hay que intentar ahora es luchar entre todos para que, en el futuro, en Los Ángeles en 2028, vuelva a estar.

Cuál es el motivo que les han dado.

Realmente, ninguno. No sabemos ni los informes. Desde la Federación Mundial de Kárate nos dicen que a la gente le gustó mucho. Incluso más el kata que el combate. Desde Francia dicen que es una decisión tomada por el comité organizador, y el COI solo ratifica. Creo que se le da mucho poder a la ciudad organizadora. En este caso París no quiso. Esto lo sé de primera mano, porque Steven Da Costa, el campeón olímpico en –67kg, que es francés, hablando con él un día me contó que se había sentado

con Sarkozy y no había posibilidad ninguna. Estamos hablando de que el presidente de Francia no podía hacer nada para meterse dentro de ese comité organizador y por lo menos apoyar, y habiendo una plaza vacante... Creo que encima somos un deporte que no necesitamos una estructura como puede ser el beisbol. Nosotros estamos en el mismo pabellón donde se hace balonmano, judo, taekwondo..

"El Campeonato de Europa el año pasado fue en Turquía y contra el turco perdí la final, hay que devolvérsela en casa"

¿Cómo se ha peleado para que vuelva?Lo principal fue el escaparate que tuvimos en Tokio. El problema es que ya estábamos fuera de París antes de que debutáramos en Tokio, eso fue lo raro. Entiendo que después de unos JJ OO en los que debutamos tuviésemos unos reportes encima de la mesa y en función de esa información, decidir. No sé si esa es una decisión más política o económica, o algo que se nos escapa de la mano. Y da mucha rabia, porque, a día de hoy, realmente no tenemos la respuesta de qué ha ocurrido. Vamos a seguir intentando buscar la solución para llegar a Los Ángeles, y si no, a lo mejor hay que actualizarse de otra manera, profesionalizar más el kárate, hacerlo más atractivo, hacer más potente nuestro circuito mundial, que los atletas se conviertan en karatekas profesionales y no estar obsesionados tanto con estar en unos Juegos Olímpicos.

¿Cómo podría llegar esa mayor profesionalización?

Para empezar, que sea lo más importante el deportista. Si tú te tienes que dedicar a ser karateka profesional e intentar sacar una medalla en una prueba de circuito mundial, que para mí es más difícil que un Mundial, tienes que dedicarle seis o siete horas al día, que este sea tu trabajo. No puedes compaginarlo con otro trabajo. Para poder hacer eso tienes que tener solvencia económica, tener sponsors y demás. ¿Cómo se gana eso? Obviamente, con la visibilidad, y después con los premios económicos, que son súper importantes. No puede ser que yo vaya a competir a una prueba del circuito mundial y me cueste más el billete de avión, el alojamiento y los cuatro días comiendo allí que lo que voy a ganar.

Ya no hay beca ADO para los karatekas.

No entramos dentro del programa. Lo aceptamos, son las normas y es lo que hay. En mi caso, tengo que agradecer tanto el apoyo del COE como del CSD que, a nosotros [Sandra Sánchez y Damián Quintero], no sé si por ser puntas de lanza de este deporte, sí nos han apoyado este último año. Yo no me puedo quejar, he tenido un gran 2022 con los sponsors que tengo y soy embajador de varias marcas y demás. Ese es un trabajo de tiempo y de ese esfuerzo de más que tengo que hacer yo tras mis entrenamientos. Es una lástima que se nos quiten así como así las becas, pero a veces nos ponemos a lamentarnos y a llorar en casa, en vez de buscar una solución rápida, y yo en este caso soy de los que intento buscar soluciones.



¿Cómo deja esta decisión a los que vienen por debajo?

Eso es lo malo, que el sistema está hecho de esta manera y hasta que no consigues un resultado no tienes ese premio. Y a veces para conseguir ese resultado hay que buscar mucho más apoyo. Hemos sido los referentes de las nuevas generaciones y quieren lo que tenemos nosotros, pero es imposible, porque no van a poder participar, mínimo, hasta Los Ángeles, si es que entramos ahí, y después es mucho más complicado darles esa visibilidad a ellos. Yo lo escucho a diario en el tatami, donde entreno

con compañeros que son más pequeños que yo, o compañeras, que dicen que ahora es muy difícil. Lo es, pero en vez de lamentarse hay que buscar soluciones.

"No puede ser que yo vaya a competir al circuito mundial y me cueste más el viaje que lo que voy a ganar".

¿Qué le pasa por la cabeza cuando se dirige al tatami?

Son rutinas que tengo yo. El último minuto previo antes de que me toque salir empiezo a hacer mi rutina para concentrarme. Tengo ciertos gestos, la respiración. Suelo visualizar mucho el kata que voy a realizar porque es mi manera de concentrarme. Me evado un poco del mundo y me concentro. He trabajado mucho eso. Años atrás recuerdo estar muy pendiente de todo, de si había alguien en el público que te criticaba o no te criticaba y no puede ser esto, tengo que estar concentrado en mi

trabajo, y así lo he hecho durante todos estos años trabajando con el psicólogo.

¿Cómo ha sido ese proceso psicológico?

Es de mucho tiempo, no de un día para otro. Cuando nos dicen que el kárate es olímpico, empecé a intentar formar un equipo alrededor mío que estuviera especializado, para dar el máximo rendimiento. Es un entrenamiento igual que el físico, pero el proceso es mucho más lento. Los cambios se van viendo poco a poco, no es como el cambio físico que es radical y a lo mejor en un mes ya lo puedes ver. Fue duro, pero a la vez gratificante, porque me cambió y me maduró mucho más como deportista.

Tuvo que compaginar el kárate con los estudios y el trabajo.

Era la situación que nos tocaba y, aunque te dediques como un profesional al deporte, sabes que se termina. La vida es muy larga hasta la jubilación, si es que vamos a tener nosotros, por eso creo que tienes que estar formado, no dedicarte directamente al deporte y después cuando llegue la retirada formarte, como hay muchos deportistas, que a mí me da mucha pena, que vayan llorando por ahí diciendo que ‘durante mi época de deportista no he podido compaginar’. Se puede, siempre puedes sacar algo de tiempo. Va con la persona, su manera de organizarse, de planificarse, de sacrificarse. Por eso en el 2015, cuando estaba trabajando, pude pedirme la excedencia. Tenía ahorros y me salió bien porque me esforcé para que saliera así. Esta marca que tengo, este Damián Quintero de ahora, por decirlo de alguna manera, lo venimos creando a fuego lento desde 2010 que me abrí Instagram.

"Nos faltan ciertos recursos en muchos aspectos"

Qué consejo le daría a alguien que empieza ahora desde cero.

Que se abra TikTok, que eso va como un tiro. Creo que tienes que ser auténtico, es esencial. Tienes que intentar ver qué te diferencia a ti del resto. Ser bueno en tu deporte es lo que te va a empezar a posicionar. Esto es como cualquier negocio, pero es importante invertir en uno mismo. También a nivel económico. Y poco a poco ir haciéndote el camino. Ahora es mucho más fácil.

Con todo lo que ha ganado, ¿cuál es el sueño que le queda por cumplir?

Dentro del kárate... creo que las tengo de todos los colores, pero no soy una persona que mire al pasado. Creo que cuando me retire, que no queda mucho ya, miraré las estadísticas y lo que he conseguido, ahora me obsesiona más dejar un legado y un camino mucho más fácil, que tener otra medalla más, porque yo me encontré un camino que, a día de hoy, a veces todavía tiene dificultades. Entonces, que los que vengan detrás se encuentren un kárate mucho más profesional, mucho más fácil de practicar. Yo he abierto muchas puertas gracias a chocar y chocar muchas veces y la dejo abierta para que ellos pasen. Las medallas son fruto de un trabajo bien hecho, pero dejar ese legado es mucho más satisfactorio para mí.

¿Qué piensa hacer cuando se retire?

Ya andamos con proyectos en mente, que creo que es importante antes de llegar al momento de decir basta como deportista en activo. Estamos lanzando el Karate Beach Training, que a finales del año pasado probamos un poco y tuvo muy buena aceptación, y vamos a hacer la segunda edición este año en septiembre. Creo que va a llamar mucho la atención y es otra manera de mover nuestro deporte, esa es la responsabilidad que tengo un poco. Después, me gustaría acabar dentro del mundo del deporte, pero más como gestor. Los puestos de dirección deportiva y técnica son los que veo que encajo más.