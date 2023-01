Entrevista

Exfutbolista, madre, y hasta hace poco, directora general de Deportes del Gobierno asturiano. Desde hace seis meses, presidenta de la Liga Femenina de Fútbol. Beatriz Álvarez Mesa ha sido una referente en todos los estamentos del fútbol femenino. Desde su carrera como futbolista, como preparadora, por haber creado, impulsado y coordinado la primera escuela de fútbol de Asturias y ahora, como máxima dirigente de los 16 clubes de fútbol femenino aunados en La Liga F.

¿Cómo ha cambiado el fútbol femenino desde que empezó a jugar?Llevo toda mi vida en el fútbol femenino, se puede decir que es el proyecto de mi vida y eso me permite hablar con cierta perspectiva. Cuando empecé a jugar con 12 años, aún no había muchas mujeres que lo practicaban, en aquellos tiempos tenía que gustarte mucho y aunque yo tuve todo el apoyo de mi familia, compartí entrenamientos con jugadoras que tenían que salir de casa con la mochila escondida para entrenar. Afortunadamente, ahora, todo ha cambiado.

Háganos un balance de estos meses.En este medio año ya hemos conseguido cosas importantes. En junio comenzábamos a crear el proyecto de la Liga profesional e íbamos muy apretados en el tiempo. Por ello, nos centramos en cuestiones organizativas básicas y en la explotación comercial de la competición. El acuerdo con LaLiga nos permitió que potenciales patrocinadores e importantes marcas llegaran al fútbol femenino. El alcance de 42 millones de euros para cinco temporadas nos garantizó un mínimo de estabilidad para los clubes. Otro de los grandes retos fue la televisión, que en los últimos años había sufrido un retroceso, perdiendo visibilidad. Se ha conseguido un acuerdo con DAZN para dar todos los partidos de la Finetwork Liga F y con GOL TV para ofrecer al menos uno en abierto, lo cual permite restaurar esa visibilidad y dar pasos importantes en la profesionalización.

La liga arrancó con polémica.Sobre todo, en la organización de la propia competición y la profesionalización de la Liga. Una vez que consigamos dar los primeros pasos de la Finetwork Liga F, entiendo que todo vaya a ser más sencillo. Hemos tenido cuestiones peliagudas como el conflicto arbitral, pero tenemos que ir sorteando las dificultades que tenemos.

Contaron con el apoyo de LaLiga. Tenemos objetivos comunes, pero contamos con independencia para conseguir los nuestros. El fútbol masculino es un modelo en el que podemos fijarnos porque hay similitudes, pero también tienen muchas diferencias, son mundos distintos y necesitamos construir nuestro camino.

En un desayuno informativo exigió la mediación efectiva del CSD. ¿En qué punto se encuentra?Las negociaciones con la RFEF necesitan de la mediación constante del CSD. Ojalá el CSD no hubiera tenido que mediar, pero no ha quedado otra. Incluso estamos todavía en conversaciones con el tema arbitral. Cuando se crea una Liga profesional la tienes que dotar de independencia y autonomía para poder crecer. El CSD ha apostado por este proyecto y debe dotarle de autonomía para poder explotar el producto. La Primera División se independiza de la RFEF para que pueda crecer exponencialmente. La puesta en marcha de la Liga F supuso una fuente de ingresos que ahora deben utilizarse con sentido lógico. La explotación comercial y audiovisual son imprescindibles en este crecimiento y la RFEF nos tiene que acompañar en el proceso: hay que llegar a un acuerdo para que engranemos este el proyecto de la Finetwork Liga F con el crecimiento de las categorías inferiores. Me senté en varias ocasiones con José Manuel Franco y se han ido resolviendo diferentes conflictos de competencias, debe quedar claro cuál es el marco competencial de ambas partes. Respecto a la RFEF, no se trata de boicotear la Liga femenina, sino una lucha de poder, de no perder competencias. Deberíamos entender este proceso de una forma menos egocéntrica porque ha habido mucha gente peleando para que este momento llegara y tenemos la responsabilidad de crecer de la mano.

¿Qué opina del conflicto con las 15?En estos momentos no sé en qué punto está la situación. No es mi competencia, es un tema de la selección y no me corresponde a mí opinar. Prefiero ser prudente. Solo digo que ojalá se solucione de la mejor manera, primero por las jugadoras y segundo, por la imagen del fútbol femenino.

Hablamos de mujeres en el deporte. ¿Qué opina de la nueva Ley aprobada en diciembre?Para la mujer, la nueva ley del Deporte es fundamental porque la de 1990 era una ley que pensaba en masculino. Ahora parece que existimos, que se nos tiene en cuenta. El tema trans puede generar problema porque las federaciones internacionales regulan la situación. Hay que proteger a las personas transexuales y hay que respetar el sentir, pero en el ámbito deportivo, hay diferencias biológicas, por lo que hay que ir con mucha cautela. Probablemente habría que regularlo más. Tenga en cuenta que choca con el feminismo. Llevamos muchos años para lograr que las competiciones femeninas tengan su visibilidad y sus derechos. Con esta Ley, un hombre que se sienta mujer podría competir en categoría femenina.

¿Sigue existiendo violencia verbal?Sí. Sí que existe, pero ahora los niños y las niñas crecen con otra mentalidad y ven solamente deporte, no diferencias de género.

Dicen que el público del femenino es diferente al masculino.El fútbol masculino tiene más recorrido histórico y tiene casos de violencia. El comportamiento es distinto, en el fútbol femenino es más familiar, lo podemos ver claramente en los derbis de las ciudades. No hay confrontaciones, hay deporte.

¿Cuáles son las salidas de las futbolistas tras poner fin a su carrera deportiva?La vida del deportista es corta. Nosotras solemos compaginar más estudios y deporte, porque le damos importancia a un futuro diferente. Desde la Finetwork Liga F tenemos proyectos en la cabeza y dentro de la propia estructura de la Liga estamos incorporando exfutbolistas. Me interesa mucho ese perfil, quién mejor que ellas.

En cuanto a nuevos acuerdos, ¿el de Panini abre un nuevo camino?Anunciamos a finales de año que se iba a hacer el primer álbum de la Liga femenina a nivel mundial. Es un camino a recorrer y pretendemos que sea referencia. Este proyecto es muy bonito y aporta visibilidad.

Díganos un modelo de liga femenina.Indudablemente la americana. Son otra dimensión. En Europa, la liga inglesa. Pero les digo una cosa, no a muy largo plazo vamos a ser un referente mundial.

Jugadoras de la talla de Alexia Putellas dan impulso...Alexia es un referente y marca un camino. Es fundamental tener a Alexia en nuestra Liga, donde hay jugadoras de muchísimo nivel, porque nos da visibilidad. Y ya vemos a jugadoras de Europa que vienen a España a jugar, lo que hace que los clubes y nuestra competición tengan un repunte.

¿Un ejemplo?Que el Real Madrid esté donde esté y que pueda hacer sombra al Barça es bueno para la competición. También hay otros clubes que han sido siempre referentes en el fútbol femenino. Trabajamos con el objetivo de generar recursos para que los clubes crezcan y puedan tener a las mejores jugadoras y así crear una Liga referente. De ahí que la profesionalización y la sostenibilidad de la Liga sea tan importante.

¿Cómo cuidan a los clubes?La Finetwork Liga F la forman los 16 clubes que están en Primera División. El haber pasado por todos los estamentos de un club me permite conocer las dificultades que tienen, y muy especialmente por lo que atraviesan cinco de esos 16 que no pertenecen a LaLiga masculina. Al final los clubes son la base del fútbol dentro de la pirámide y las jugadoras son parte de los clubes, ellas son las protagonistas y debemos convertirlas en referentes sociales. Vamos a tener un crecimiento exponencial que no alcanzamos a ver. Por ello, debemos de dotarles de los recursos necesarios para que sean sostenibles.