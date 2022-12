La presidenta de la Liga Femenina de Fútbol reclama al CSD una "mayor implicación en la toma de decisiones con la RFEF"

Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga Femenina de Fútbol, ha reclamado este jueves una "mayor implicación en la toma de decisiones" al Consejo Superior de Deportes (CSD), para conseguir una Liga Femenina profesional e independiente de la RFEF, enmarcado en un "engranaje perfecto" y poder aprovechar "el momento dulce del deporte femenino".

Álvarez Mesa ha asegurado en los "Desayunos Deportivos" organizados por Europa Press, que "por mucho espíritu de conciliación y de diálogo", - en referencia al acuerdo entre las tres partes-, tiene que haber "voluntad política cuando apuestas por un proyecto" y "si no están claras las competencias y hasta que no quede definida la fuerza de la Liga Femenina, y la de la RFEF, es imposible llegar a acuerdos".

Además, ha recalcado que "no solo en fútbol, ya que "muchos deportes están sufriendo la Liga femenina", por eso, la intención es trasladar su "intranquilidad" al CSD, porque el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, "asumió el compromiso de resolver las competencias y los términos acordados".

La presidenta ha reconocido que "no es fácil esa toma de decisiones y soy consciente de que tiene consecuencias, pero es el camino. Queremos ser independientes, pero con el apoyo del CSD, porque sino, se convierte en una liga profesional insostenible".

Consciente de que "sin el Gobierno no hubiéramos existido", ha agradecido la apuesta del CSD, y ha recalcado que "no puedo permitir que ninguna institución entorpezca el convenio", ya que "la gente cree que la profesionalización es el final y es el inicio".

"El conflicto con las árbitras fue un momento emocionalmente muy duro"

Respecto al conflicto con las árbitras, la asturiana Álvarez Mesa ha reiterado que lo sintió como "un boicot" y que "fue un momento emocionalmente duro". "Estábamos tratando de hacer crecer el producto en poco tiempo y no se nos había trasladado esa necesidad imperiosa de mejorar sus condiciones. Creo que fue una precipitación el parar la jornada. Las árbitras nunca habían manifestado esa incomodidad y quizás les faltó un feedback directo con nosotros, porque no les llegó el mensaje de que pretendíamos mejorar las condiciones".

El CSD "no actuó porque entendió que no era competente, pero yo me habría partido los cuernos porque siguiera la jornada y no fue hasta la semana siguiente, tras el daño emocional, cuando el CSD se implicó".

Álvarez de Mesa ha asegurado que querían "cuadriplicar los honorarios de las árbitras y renegociar con la RFEF toda la parte logística a través de la patronal y no de los clubes". A lo que ha manifestado que la encantaría decir "que está solucionado, pero estoy un poco asustada o confusa con esta situación, porque el acuerdo fue verbal ya que había que arrancar la jornada, pero han pasado tres meses y no hay un convenio firmado donde se plasmen por escrito estos acuerdos".

La presidenta la Liga Femenina no ha escondido que "quizá en un futuro" decidan marcar "un límite salarial para que no haya tantas diferencias", aunque lo ve "muy difícil".

Por último Beatriz Álvarez ha remarcado "la importancia del diálogo entre todas las partes", para "poder desarrollar todos los objetivos y los retos" que tienen marcados en su hoja de ruta para poder convertirse en "referente del deporte femenino".