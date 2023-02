Theresa Zabell se inició en la vela cuando era una niña y logró el primer oro olímpico en los Juegos de Barcelona’92. El segundo vino en los de Atlanta ‘96. A partir de ahí, los éxitos a nivel mundial se sucedieron. Su carrera deportiva la elevó a la política para trabajar por el deporte dentro del Parlamento Europeo. Fue la primera vicepresidenta del COE y consejera delegada de Relaciones Internacionales de la fallida candidatura de Madrid 2020. No es partidaria de "eternizarse en los puestos" porque "se puede aportar mucho con otras ideas". Su energía está puesta en su Fundación Ecomar donde dan soluciones a los problemas medioambientales.

Como exdeportista, ¿cuál es su opinión sobre la nueva Ley del Deporte?Estoy bastante perdida en cuanto a esta Ley porque en los tumbos que ha dado hasta su aprobación, me he perdido. Pero me pondré las pilas ya que estoy invitada a participar dentro del Consejo Asesor del Deporte Español y lo trataremos.

Siempre emprende nuevas vías de acción.Me encanta poder aportar al deporte y esa es la razón por la que entré al Comité Olímpico Español. Estuve cerca de ocho años y no habría descartado hacer algo más adicionalmente después de irme de allí, si hubiese visto que la sociedad lo demandara, pero al final tienes la sensación de que te van cortando caminos.

¿El camino del COE está cortado?.#Entonces no habría descartado pensar en presentarme a presidir el COE, pero cuando ya no cumples unos Estatutos para poder presentarte sin ningún tipo de problemas..Era una posibilidad. Ahora no y no pienso en ello porque tengo un lista de objetivos muy definidos y amplios.

El presidente del COE aseguró esta semana que Madrid se merece unos Juegos.Madrid es una ciudad perfecta para organizar los Juegos en cuanto a tamaño, instalaciones, organización deportiva. En las tres ocasiones anteriores no salió y lo importante es aprender de los errores cuando se pierde. Lo que no tengo claro de cara a la futura adjudicación de los Juegos Olímpicos es ¿cuáles son las reglas del juego?. Es decir, antes se adjudicaban siete años antes y había un proceso de candidaturas. Después de la no elección de Madrid, asignaron a París 2024 y Los Ángeles 2028. Luego adjudicaron la del 32, once años antes.

¿A qué se refiere?No sé si estas reglas están publicadas. Yo no las he visto, pero habría que hacer una hoja de ruta para poder llegar a ellos en caso de que la ciudad quiera. Porque lo indispensable es que la ciudad quiera, por encima de todo.

El COI marca la reglas...Sí. Antes los procesos estaban claros, pero ahora lo que se ha criticado mucho es el tema de las diferentes votaciones. Se trata de una votación secreta y depende un poco de los diferentes miembros del COI que son los que tienen los votos, pero otra opción sería tener votación abierta, porque la manera de actuar de la gente es diferente si es abierta o secreta. Incluso en el Parlamento hay votaciones abiertas.

¿Cómo fue su salida de la vicepresidencia del COE?Consideré que había cerrado una etapa. Entré para aportar al mundo del deporte y después de casi ocho años consideré que había dedicado gran parte de mi tiempo y había dicho y hecho todo lo que tenía. No es bueno eternizarse en los puestos porque pueden venir otras personas, con otras energías, con otras ideas y puede ser muy positivo. Paralelamente necesitaba dedicar más tiempo a mi Fundación porque tenía la sensación de haber hecho todo lo que tenía que hacer».

Pero además siempre tiene proyectos. ¿Cuáles son?Además de Ecomar, llevo un año y medio preparándome para entrar dentro del Consejo de Administración de Empresas y aportar mis conocimientos en responsabilidad social, temas medioambientales, sociales y de gobernanza. Lo que se llama EGS(Enviroment, Social y Governance) y he estado haciendo formación en ISADE, IESE, Harvard Business School y también colaboro con Viva Gym Group para mejorar el talento humano.

No le pregunto de dónde saca el tiempo, sino ¿cómo lo hace?.Hay que estar activo siempre. Yo voy al gimnasio casi todos los días y me preguntan ¿de dónde sacas la energía?y la respuesta es siempre la misma: de la motivación por hacer cosas.

