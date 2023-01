Carolina Marín "He tenido que convivir con un dolor que no quería"

Se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha durante el Masters de Indonesia de 2019. Se recuperó. Trabajó duro. Se rodeó de psicólogos, de rehabilitadores, fisios, médicos y profesionales que la ayudaron a trabajar para reponerse. Lo hizo. Luchaba por revalidar su título olímpico, pero tuvo que parar de nuevo en 2021 y quedarse fuera de Tokio. Se desgarró el ligamento cruzado anterior y ambos meniscos de la rodilla izquierda. Desde hace unas semanas, entrena sin dolor y la sonrisa ha vuelto a su cara porque busca su billete para los próximos Juegos de París 2024.

¿Cómo se encuentra?Estoy entrenando mucho, con un fuerte rendimiento, pero estoy muy contenta porque desde hace unas semanas no tengo dolor en la rodilla

¿Y cómo sobrelleva el proceso?Con mucho trabajo. Centrándome en aceptar el dolor. He tenido que convivir con un dolor que no quería. Ha sido un proceso largo de autoconocimiento. He explorado hasta dónde llega el cuerpo. En este caso, la rehabilitación ha sido muy diferente, porque el cuerpo me dijo ‘hasta aquí’. Se detuvo y no podía entenderlo.

Carolina Marín posa en el CAR de Madrid Jose González

¿Quiénes han sido las personas claves en su proceso de recuperación?En primer lugar, mi psicóloga, para aceptar lo que me pasaba. Debido a mi carácter apasionado, quería hacer las cosas a rajatabla porque así obtendría resultados, pero entendí que el proceso era otro. Esa aceptación me ha llevado a trabajar otros puntos de vista más psicológicos que he transformado en un entrenamiento diferente. Fernando (su entrenador ) ha sido la pieza clave. Hemos variado el tipo de entrenamiento cuando se me inflamaba la rodilla, hemos introducido otros elementos que me han hecho estar más fuerte tanto a nivel psicológico como físico y eso se ha traducido en que hoy puedo decir que entreno sin dolor y eso es increíble. A pesar de estar en Francia, los días que estamos juntos podemos valorar opciones para conseguir objetivos.

Un momento del entrenamiento de la campeona olímpica Jose González

Desde su posición, ¿qué le diría a una persona en su misma situación?Que nunca se rinda. Que todo se puede supera si uno quiere. No se trata de levantarte un día de la cama y decir ‘ya está’, no, hay que trabajar la paciencia. A mí me gusta trabajar para tener las cosas ya, pero ese ímpetu no sirve de nada. Hay que desarrollar esa paciencia porque no te puedes precipitar para conseguir resultados. Esa no es la vía. Hay que parar, respirar y centrarse en el trabajo que tiene que ser el adecuado para recuperarse.



¿Podemos decir que es el resurgir de Carolina Marín?Sí, porque en el momento en que me lesiono la segunda rodilla hubiera dicho ‘hasta aquí’. Faltaron décimas de segundo para ponerme el objetivo de conseguir la medalla olímpica de París. Hay un resurgir –dice echando la vista atrás–. Carolina va a seguir existiendo.

¿Cómo afronta este 2023?Este 2023 es un año muy exigente. No hablo ya de mi entrenamiento, hablo del calendario que ha marcado la Federación Internacional. Se ha complicado un poco más de lo que debería.

El aro olímpico de volantes rodea a Carolina Jose González

¿En qué sentido?Tenemos un circuito mundial donde antes había tres torneos Master 1.000 y ahora hay cuatro. De hecho, el primero que tenemos es en Malasia del 10 al 15 de enero. Luego tenemos los Master 750, que antes había cinco y ahora, siete. Y, después, los Master 500. Como han variado el calendario, creo entender que hay ocho o diez de estos últimos torneos.



¿Y participará en todos?No, la Internacional considera que los quince primeros del ranking tienen la obligación de participar en los 1.000 y 750, pero solamente en la mitad de los 500.

¿Cómo lo hará?Este año es muy completo. Tenemos que marcar muy bien dónde vamos a participar para marcar objetivos y, sobre todo, los

descansos.

¿Qué es prioritario?Para mí es más prioritario la calidad de los entrenamientos que la cantidad para conseguir esos objetivos. Antes entrenaba más horas, pero ahora las seis que entreno son lo que necesito. Tengo dos esparrin, que antes no tenía, con los que busco ese plus.



¿Se encuentra bien acompañada?Tengo a todo el mundo que quiero a mi alrededor.