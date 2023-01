Pagar el gimnasio no es sinónimo de practicar todos los deportes que se ofertan ni de levantar pesas o correr en la cinta únicamente. Hay personas que eligen un gimnasio por las clases de spinning o GAP, hay quienes eligen otros por su opción de yoga o pilates, quienes se decantan por el crossfit, muy de moda ahora o, incluso, quienes solo quieren hacer sala y probar las cintas o bicicletas estáticas. En resumen, existen muchas variedades de clases, máquinas o especialidades que se pueden practicar dentro de un gimnasio y cada una tiene sus materiales específicos, sus características y, como no, sus diferencias. Por eso, no parece lógico utilizar las mismas zapatillas para las diferentes modalidades, tanto de sala como instructivas.

No practicas deporte con las zapatillas a la moda con las que vas a trabajar todos los días, por tanto, no deberías utilizar el mismo calzado deportivo para todas las modalidades dentro de un gimnasio. Cada uno de los ejercicios necesitará un calzado apropiado. Desde 20deCompras queremos ayudarte con las diferencias, por eso, vamos a empezar por aquellas zapatillas para entrenar en la sala del gimnasio con peso, por ejemplo. Lo que debes tener claro es que no te sirven las famosas zapatillas de running. Las zapatillas del día a día o las de correr no están reforzadas por los mismos sitios que las de entrenamiento.

Así que, estas deben ser resistentes y duraderas para mantener firmes los tobillos cuando levantemos peso. Además, la suela debe ser antideslizante y elástica para acomodarse a los movimientos. Como este modelo de Nike que cumple con todas estas características.

Esta versión cuenta con un talón que se contrae para ayudarte a levantarte sin tener que usar las manos. Nike

La anterior zapatilla también te serviría para uno de los ejercicios de moda: el crossfit porque saltas, corres, levantas peso y trepas, por lo que necesitas agarre. Sin embargo, para ejercicios como yoga o pilates lo que se busca son modelos ligeros, que faciliten los movimientos, como este. Las nuevas Nike SuperRep Go 3 Flyknit son una historia de diseño radical, basado en la innovación. Confeccionadas con al menos un 20 % de contenido reciclado en peso, el diseño Flyknit por zonas envuelve el pie con 360 grados de comodidad y sujeción.

Confeccionadas con al menos un 20 % de contenido reciclado en peso. Nike

Por último, si eres de spinning y es el único deporte que te motiva, las mejores zapatillas son las calas con las que poder engancharse al pedal de la bicicleta. Diseñadas para ser más transpirables que sus predecesoras, las Nike SuperRep Cycle 2 Next Nature te permiten darlo todo para llegar a tu próximo récord personal en las actividades intensas de ciclo indoor y ritmo veloz.

La correa regulable mejorada protege los pies durante los movimientos intensos. Nike

