Aunque no son los wearables más populares, los smartwatches también están en el top de dispositivos más demandados. Les superan los auriculares inalámbricos, pero estos relojes inteligentes les siguen muy de cerca, tras convertirse en unos indispensables en el día a día de muchos usuarios. A pesar de que al principio sus prestaciones parecían estar diseñadas para el ámbito deportivo, ahora han demostrado ser muy eficaces para cualquier momento del día. Y es que, más allá de mostrarnos la hora en la que nos encontramos, nos permiten acceder a una gran variedad de servicios desde nuestra muñeca, desde contestar llamadas hasta controlar nuestras constantes como el pulso o el nivel de oxígeno en sangre y hasta seguir los consejos de un entrenador personal.

En cuanto a la inversión necesaria para adquirir uno de estos gadgets, como el caso de los auriculares bluetooth, la variedad de prestaciones y marcas nos permite conseguir modelos realmente económicos, como algunos de los que podemos encontrar en Amazon por menos de 50 euros. Sin embargo, los favoritos son aquellos que reúnen las prestaciones más tecnológicas y novedosas, lo que, sin duda, se traduce en una inversión más elevada que, en algunos casos, merece la pena. ¿Los más deseados? Los Apple Watch, los relojes inteligentes de la marca de la manzana (que también es la más demandada en auriculares inalámbricos y móviles), que ahora compiten con los de Amazfit, con un diseño similar, pero por menos de 100 euros.

Una de las últimas versiones en llegar al mercado, el Series 7 con GPS integrado, ronda los 430 euros: en Media Markt, por ejemplo, cuesta 429 euros. A cambio ofrece todo un mundo de servicios en nuestra muñeca, por lo que es una de nuestras apuestas cuya inversión sí está justificada. A prueba de polvo y agua, este modelo cuenta con certificación para poder llevarlo mientras nadamos (hasta 50 metros de profundidad). También nos parecen muy útiles sus monitorizaciones: del oxígeno en sangre hasta el control del descanso y el estrés con una aplicación de mindfulness. Más allá de estas prestaciones generales, también es muy útil para deportistas: controla resultados de cada entrenamiento o competición y mejora con las sugerencias del primer servicio de fitness de Apple Watch.

Claro que, el de Apple no es el único smartwatch que supera los 300 euros que merece la pena. El Pixel Watch, de Google, es otro de nuestra lista de top inversiones. El reloj inteligente de la compañía (que también se ha sumado a la fabricación de móviles con modelos como el Pixel 6A) no lleva ni un año en el mercado... ¡y ya nos ha conquistado! Para empezar, por su diseño sencillo y elegante con el que no querremos quitárnoslo de la muñeca. Su esfera redonda marca distancia de su competidora Apple, que se caracteriza por una propuesta más cuadrada.

Entre sus prestaciones más reseñables están el uso del asistente de voz de Google para todo lo que necesitemos, su monitorización de la actividad física con la función de minutos en la zona activa y la capacidad de registrar el ritmo cardiaco, el oxígeno en sangre y otros indicadores de salud. Destaca, también, su sincronización con Wallet para realizar pagos o su capacidad para realizar tareas a través de su esfera.

Si somos asiduos a Samsun, los Galaxy Watch tampoco se quedan atrás. El modelo 5Pro sobresale por ofrecer un alto rendimiento para que nuestra experiencia con el dispositivo sea más fluida. También nos gusta la posibilidad que nos aporta de descargar mapas directamente al reloj, gracias a su sistema de navegación integrada. Y si el deporte es lo nuestro, con este modelo podremos registrar absolutamente todas las disciplinas, puesto que cuenta con 90 modos. Tampoco desentona en lo que a prestaciones de salud se refiere: controla el ritmo cardiaco y monitoriza el sueño, además de realizar un exclusivo análisis de composición corporal para poder conocer nuestros índices.

Algo más económico que las opciones anteriores es el Fitbit Sense 2, un dispositivo que se presenta como un "smartwatch avanzado para cuidar de tu salud y tu forma física". Para conseguirlo emplea, además del registro de modos deportivos, sistemas que evalúan la gestión del estrés, la frecuencia cardiaca y el oxígeno en sangre. Este dispositivo es otro de los que se sirven de técnicas de mindfulness para ayudar al usuario. Además, realiza un seguimiento exhaustivo del sueño.

Y si lo que queremos es un modelo inteligente, pero con un diseño que recuerde a los tradicionales, el Huawei Watch GT3 Pro es una de las mejores opciones. Su cuerpo de titanio y su esfera de zafiro le confieren ese toque tradicional, pero sin renunciar a prestaciones como el registro de más de 100 modos de entrenamiento, las llamadas por bluetooth o el control de la salud durante 24 horas. Y todo ello con una autonomía de hasta14 días con un uso normal u 8 si le damos un uso intensivo.

