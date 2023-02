Todos los libros que quieras juntos en un mismo dispositivo en el que leer cómodamente y sin forzar la vista, esta fue la idea con la que nacieron los e-books hace años. De hecho, su historia es más dilatada de lo que muchos piensan. A finales de 1971 Michael Hart, escritor y empresario, creó el Proyecto Gutemberg: convertir libros de dominio público en archivos de texto electrónicos que se pudieran exhibir sobre prácticamente cualquier ordenador. La idea, en resumen, era crear una biblioteca digital gratis con obras clásicas, por ejemplo, de Dante o Shakespeare. Y, diez años después, en 1981 se dio el siguiente paso importante en la industria del libro digital cuando salió a la venta el primer libro electrónico: el Random House's Electronic Dictionary.

No obstante, fue hace una década cuando los libros electrónicos se consolidaron en el mercado de la lectura y, hoy en día, se han convertido en un dispositivo esencial para todo aquel que ama la literatura, ya que le posibilita poder leer infinidad de libros de manera más cómoda y económica. Pero, cuál es el secreto del éxito de los e-books. Te contamos por qué los eligen cada vez más personas y la inversión de dinero que necesitas para pasarte al lado electrónico. Desde el Kindle de Amazon, una de las marcas de libros electrónicos más vendidas hoy en días gracias al servicio de lectura de Amazon: Kindle Unlimited, hasta la marca Woxtex, una de las más económicas con la que tendrás unos buenos resultados de lectura y almacenamiento por poco más de 100 euros.

La comodidad de transportar un 'e-book'

Una de las mayores ventajas de un libro electrónico es la portabilidad, la comodidad de transportarlo en el día a día o en los viajes. No es lo mismo cargar con varios libros pesados de papel, que meter en el bolso un libro electrónico que ocupa poco espacio. Además, es más cómodo leer en un dispositivo electrónico que apenas pesa, que sostener un libro de más de 1.000 páginas. Además, para todas aquellas personas que leen mucho, los e-books son ideales porque no ocupan espacio y podrán almacenar en ellos multitud de títulos sin perderlos. Y, uno de los más ligeros del mercado, y con más capacidad de almacenamiento, es el Kindle paperwhite de Amazon con una pantalla de 6,8 pulgadas, bordes reducidos y luz cálida. Cuando leas en él, tendrás la sensación de que lo haces en un papel impreso, ya que no tendrás ningún reflejo, ni siquiera cuando estés bajo la luz del sol.

Este es uno de los Kindle favoritos. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Kindle paperwhite Descripción: Kindle paperwhite de Amazon con una pantalla de 6,8 pulgadas Marca: Amazon Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 159.99 Imagen:

La durabilidad de un libro electrónico

Sobrepasan la barrera del tiempo sin deteriorase, y es que, la obsolescencia programada no parece ir con los e-books, ya que todo el mundo que posee uno asegura que duran mucho tiempo y lo hacen en buen estado. No deja de ser un dispositivo que utilizamos cuando queremos disfrutar de una lectura y su mecanismo es fácil por lo que, una vez que invirtamos en un libro electrónico, nos durará en buen estado mucho tiempo. Además, su producción es respetuosa con el medio ambiente, ya que evitan mucho gasto de papel cada vez que no compramos un libro físico, sino su versión electrónica. Pero, si buscas una opción un poco más económica que la anterior, los de la marca Tagus son uno de los libros electrónicos más vendidos del mercado. Y es que, es muy ligero y, además, posee wifi y bluetooth.

Con wifi y bluetooth. El Corte Inglés

Datos estructurados producto Nombre: Libro electrónico Descripción: Libro electrónico de la marca Tagus Marca: Tagus Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 118.91 Imagen:

Una inversión económica

111 euros es lo que necesitas para empezar a almacenar libros de más de 20 euros y poder leerlos durante muchos años. El libro electrónico de la marca Woxter, por ejemplo, cuesta eso. La pantalla del Woxter Scriba 195 Paperlight no cansa la vista ni produce reflejos, incluso bajo la acción directa del sol. Además, permite leer de la manera más cómoda, gracias a sus múltiples tamaños de letra y al alto contraste de sus 16 niveles de gris. Puedes desplazarte por el menú, ver imágenes de forma muy sencilla y sin complicaciones. Con su nueva pantalla retroiluminada, podrás disfrutar de tus libros favoritos incluso en condiciones de baja luminosidad, por lo que es ideal para utilizarlo antes de dormir, sin desvelarte, como ocurre con otras pantallas como la del móvil.

Soporta multitud de formatos de archivo. Mediamarkt

Datos estructurados producto Nombre: Libro electrónico Descripción: Libro electrónico con una pantalla más grande Marca: Woxter Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 111.31 Imagen:

¡Resistente al agua!

Hay modelos que son ¡resistentes al agua! Qué amante de la lectura se hubiese imaginado poder llevar un libro a la playa o a la piscina sin riesgo a que se estropeé o, incluso, leer mientras están en el agua. Con este modelo de la marca Kobo, disponible en Amazon por 187 euros, esto es posible. Además, tiene una memoria de 32 gigas, lo que se traduce en hasta 24.000 títulos de libros en su interior.

Pantalla mejorada y más grande. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Libro electrónico Descripción: Libro electrónico Marca: Kobo Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 187.73 Imagen:

Con un 'e-book' también puedes hacer anotaciones

Por fin, podemos leer y escribir a la vez en nuestro propio libro electrónico. Gracias al nuevo Kindle Scribe de Amazon podemos leer y escribir con un lápiz directamente en nuestro dispositivo de lectura. Este modelo cuenta con una pantalla de 10,2 pulgadas, 300 puntos por pulgadas en alta resolución, iluminación frontal y ¡un lápiz! Para ser exactos, posee dos distintos que no necesitan ser cargados: uno básico y otro premium que incluye borrador y un botón de acción rápida personalizable.

Con el nuevo Kindle Scribe podrás escribir en la pantalla. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Kindle Scrib Descripción: El primero libro electrónico en el que poder hacer anotaciones con un lápiz, Kindle Scrib Marca: Amazon Rating: 4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 419.99 Imagen:

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.