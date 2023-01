Dales un giro inesperado a las historias de Disney: "¿Qué hubiese pasado si Aladdín nunca hubiese encontrado la lámpara?"

¿Os imagináis qué hubiese pasado si Aladdín nunca hubiese encontrado la lámpara y esta hubiera caído en manos de otro personaje como Jafar? Quizás entonces, los ciudadanos de Agrabah vivirían bajo el influjo del malvado hechicero, sin que el genio pudiese hacer nada. Aunque nos parece imposible pensar en ese rumbo de la historia... ¡ahora, los cuentos de Disney pueden dar un giro inesperado y cambiar el final que conocemos! ¿Y qué pasa entonces con Jasmine y su príncipe de la alfombra voladora? Son preguntas que las personas más curiosas pueden llegar a hacerse y que una colección de libros ya se ha hecho. Esta se titula Un giro inesperado y, precisamente, logra eso: cambiar los relatos de Disney para crear unos nuevos a partir de los clásicos favoritos de todo el mundo.

Y es que, tal y como dice el autor de esta colección, Liz Braswell, "todos recordamos de principio a fin cada detalle de nuestras historias Disney favoritas. Pero, tal y como sucede en la vida real, incluso el más mínimo detalle puede alterar por completo el curso de los acontecimientos". Así que, si quieres conocer nuevas historias con alteraciones a partir de los clásicos de Disney esta es la mejor manera. Si te ha cautivado cómo podría haber sido Aladdín con ese pequeño detalle de la lámpara, puedes comenzar esta colección por ese libro.

'Un giro inesperado' con Aladdín. Amazon

¡También en versión Kindle!

Si prefieres aprovechar tu libro electrónico para descargarte todos los títulos de la colección Diney Un giro inesperado también puedes porque están todos los ejemplares disponibles en versión Kindle. El anterior de Aladdín o el de la Bella Durmiente, por ejemplo, pueden ser tuyos en Kindle. Os imagináis que la Bella Durmiente nunca se hubiese despertado. No parece muy complicado: matar al dragón, besar a la princesa, despertarla... Pero ¿qué pasa si al recibir el beso no sólo no se despierta la princesa, sino que el príncipe cae preso del sueño también?

'un giro inesperado' con la Bella Durmiente. Amazon

Puedes elegir entre más de 10 cuentos: Frozen, La Bella y la Bestia, Peter Pan, Mulán, Alicia en el País de las Maravillas con la versión "Feliz no cumpleaños" ... ¡Y muchos más!

Colección 'Un giro inesperado'. Amazon

