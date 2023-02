Entre los lanzamientos de telefonía más esperados del año está el del Pixel Fold, el primero móvil plegable de Google que, según rumores, puede llegar al mercado español a finales de 2023 y con un precio de salida de 1500 euros. Una nueva entrega del gigante tecnológico con la que buscan posicionarse entre las novedades más relevantes del sector e igualarse con marcas que ya tienen un recorrido notorio. Lo que sí sabemos, por el momento, es que el nuevo terminal tendrá una pantalla interior de 7,57 pulgadas y exterior de 5,78, un chip Tensor G2 y una capacidad de hasta 12 GB de RAM.

Cabe destacar que el Google Pixel Fold se unirá a una familia de smartphones que no ha parado de crecer, dejando una estela de prestaciones y precios que se adecúan a todos los bolsillos. Sobre todo, cuando hay una oferta activa, como sucede con el Google Pixel 6a: un móvil de tamaño compacto que hace fotos de categoría... ¡y que está 100 euros más barato de lo habitual en Amazon! En 20Bits tuvieron la oportunidad de probarlo, otorgándole una nota media de 7,5, destacan por el rendimiento y las fotos en contraposición de posibles mejoras respecto a la edición de imágenes.

En Amazon, donde luce a fecha de redacción de esta noticia un descuento del 22%, alcanza una puntuación de 4,2 estrellas doradas, fruto de las 943 valoraciones de usuarios que ya lo han comprado. Del Google Pixel 6a han destacado la comodidad de uso, la relación calidad precio y el estilo, aunque tiene especial reconocimiento la calidad de la cámara principal de 12,2 MP con autoenfoque y estabilización de imagen electrónica y óptica. Pero, como cabe esperar, no son todas las características que pueden determinar la compra: ¿qué más nos ofrece por 359 euros?

Este smartphone, disponible en tres colores, es el más económico de la gama 6 de Pixel, aunque no por ello renuncia a contar con las prestaciones esenciales que buscamos en un teléfono móvil. Desde su sistema de cámaras hasta características que garantizan la seguridad del terminal y de la información que almacenamos en él, toda una serie de especificaciones técnicas que han conquistado a muchos usuarios, y eso que fue el terminal que más se hizo de rogar: fue el último 6 en llegar al mercado español, puesto que no se confirmó su lanzamiento en el país hasta el último momento, junto con los auriculares de la multinacional, los Pixel Buds Pro.

Destaca su sistema operativo Google Tensor, el mismo que emplean los modelos de alta gama, aunque en su versión más sencilla. También merece la pena por su resistencia al agua y al polvo para que pueda seguir siempre acompañándonos en nuestras aventuras y por su interfaz personalizable para que consigamos un móvil que se adapta a nosotros y a nuestras necesidades. Y si de algo puede presumir este modelo es de contar con una tecnología exclusiva de Google que traduce de forma simultánea carteles, imágenes y textos en varios idiomas.

Autonomía y cámara del Pixel 6a

Además de todas estas prestaciones, el Pixel 6a destaca por su autonomía: está diseñado con una batería inteligente que estudia el comportamiento del usuario para ahorrar en energía, reduciendo el uso en segundo plano de aquellas aplicaciones que no son las favoritas para el usuario. Esto permite que la batería no se agote ni pasadas 24 horas. De hecho, podemos llegar a obtener una autonomía de 72 horas con el ahorro de batería extremo, en el que el dispositivo cierra toda aquella actividad que no sea elegida por el usuario. Y, si disponemos de poco tiempo para cargarlo, la carga rápida con la que está diseñado nos permite tenerlo listo en cuestión de minutos.

La cámara del Pixel 6A es otro de sus puntos fuertes, como todas las propuestas de la marca, aunque, en este caso, su lente principal es de 12 megapíxeles, igual que el gran angular, y su frontal de 8 megapíxeles. No por ello renuncia a algunas de las prestaciones fotográficas más destacadas de los Pixel: un borrador mágico para eliminar objetos no deseados (que antes era exclusivo de esta gama, pero ahora ha llegado a todas), visión nocturna para fotos de noche y un enfoque facial para evitar los rostros desenfocados.

Otros móviles Pixel de Google

Además de este dispositivo, otros móviles de la firma también están rebajados en Amazon para quienes quieren apostar por los terminales de la compañía. El Pixel 7, cuyo precio habitual es de 649 euros, cuesta ahora 589. Merece la pena por su fluidez, una característica más estancada en la gama inferior, en parte mejorada por su sistema operativo, en este caso Google Tensor G2. Su cámara permite grabaciones en 4K con un gran nivel de detalles e incluye un gran angular de 92,8 megapíxeles en la frontal para conseguir la mejor calidad en todas las instantáneas.

