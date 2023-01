Este es el 'Top 5' de móviles que puedes comprar por menos de 150 euros para empezar el año de estreno

No hay nada mejor para comenzar un año nuevo que no cumplir con los propósitos que nos pusimos en diciembre, pero sí estrenar smartphone. Así que, para todas aquellas personas que vean cada vez más difícil cumplir los objetivos de cada año, pero necesiten un cambio de móvil, conseguir esto último puede costar menos de 150 euros si sabes dónde buscar. Y es que, marcas como Samsung, Xiaomi o iPhone están rebajadas en El Corte Inglés, Amazon o Back Market para hacerte más fácil el propósito de estrenar smartphone en 2023.

No alargues más la vida de tu viejo teléfono móvil con parches como un cargador portátil o una funda que tape los golpes. Lo cierto es que ya ha dado señales de obsolescencia programada y que no te dure mucho la batería o se caliente en exceso no es normal. Así que, aprovecha estas ofertas que hemos señalado desde 20deCompras.

-De 200 a 150 euros. Este móvil Oppo A54S rebajado en El Corte Inglés es una de las mejores ofertas que destacamos desde 20deCompras para comenzar el 2023 estrenando smartphone. Este móvil de Serie A tiene pantalla grande, una batería de larga duración (¡de 5.000 milamperios!) y una cámara triple diseñada para brillar. Además, tiene un único cuerpo ultrafino con bordes curvos 3D, solo pesa 190 gramos y su grosor no llega a nueve milímetros.

Pantalla grande, batería de larga duración y triple cámara. El Corte Inglés

-Un Motorola de 140 a 120 euros. También en El Corte Inglés se encuentra rebajado ahora este smartphone de la marca Motorola con 64 gigas de memoria interna, 1.600 megapíxeles de cámara y con una garantía de tres años.

‘Los Reyes de la tecnología’. El Corte Inglés

-En Amazon, un Xiaomi Redmi 10A de 178 a 139 euros. Esto es posible al descuento de más del 20% activo ahora en el ecommerce.

Con 128 gigas de memoria. Amazon

-¡Un Samsung por 139 euros! Se trata de un Samsung Galaxy A13 cuya pantalla Infinity-V te cautivará desde el primer momento. Su gran tamaño de 6,6 pulgadas y su cuerpo compacto sin marcos es perfecto para disfrutar tus contenidos de la forma más cómoda.

El Samsung Galaxy A13 en color negro (Samsung)

-Un iPhone reacondicionado por 100 euros en Back Market. Pasarte al lado reacondicionado puede ser una gran oportunidad para comenzar 2023 con un iPhone.

Pásate al lado reacondicionado. Back Market

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de El Corte Inglés y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.