El año nuevo tiene ese ne sais quoi que logra que todos nos plantemos y replanteemos qué queremos del nuevo año. No hace falta que sea en forma de lista de propósitos que rara vez cumplimos o de promesas grandilocuentes, pero sí de pequeños cambios que queremos hacer para facilitarnos la vida en tantos ámbitos como deseemos, empezando por el económico. Por ejemplo, hay quien se plantea hacer cambios para ahorrar en la factura de la luz, como invertir en electrodomésticos inteligentes; otros, que, tras el anuncio de Netflix de subir cuotas a los perfiles múltiples, han tomado la decisión de empezar a compartir (¡de verdad!) gastos con todos los que disfrutan de sus contraseñas; y, también, los que rastrean buenas ofertas para disfrutar de servicios al mínimo precio.

Nosotros, en 20deCompras, somos de este último grupo: nos encanta no renunciara nada, ¡pero disfrutar de todo! Por eso, nos hemos puesto a rastrear cómo podíamos pagar menos por más y, aunque te parezca imposible, lo hemos descubierto. Ahora, en Amazon Music Unlimited, el canal de streaming del gigante de las compras online, puedes suscribirte gratis durante los tres primeros meses y, después, sin compromiso decidir si su catálogo de más de 90 millones de canciones en HD te ha enamorado. Eso sí, el reloj no está a nuestro favor: esta promoción solo estará disponible hasta el 11 de enero, momento en el que el periodo de prueba volverá a ser de 30 días; así que, no lo dejes escapar, ¡y regálate para Reyes una suscripción musical!

Por qué suscribirte a Music Unlimited

Los tres meses gratuitos son, sin duda, uno de los motivos por el que todos deberíamos darle una oportunidad a Music Unlimited, pero, lo cierto, ¡es que hay muchos otros! Por ejemplo, la suscripción a este canal nos da acceso ilimitado a más de 90 millones de canciones en HD, lo que incluye los últimos lanzamientos, los artistas más recientes y, también, todos los álbumes icónicos. Y, sí, todo ello sin interrupciones. Se acabó aquello de estar escuchando tu playlist favorita y ser interrumpido por los anuncios... ¡o por interferencias! Y es que la calidad de sonido está garantizada.

Este servicio te permite cambiar de canción, lista o artista en cualquier momento, sin tener en cuenta un número de cambios concretos; y, aunque no tengas acceso a internet o wifi, puedes seguir disfrutando de tu música favorita gracias al modo offline.

Además, al ser un servicio de Amazon, podemos sincronizarlo con nuestros dispositivos inteligentes donde tengamos a Alexa, para contar con funcionalidades a través de la voz. ¿Se puede pedir más? Pues sí: un plan para que toda la familia le saquemos partido. Music Unlimited dispone de una tarifa familiar en la que, por 14,99 euros al mes, se ofrece acceso hasta para seis usuarios (incluyendo la promoción de tres meses de prueba gratis).

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.