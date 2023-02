El sector de la telefonía no está viviendo su mejor momento: acumula años de caídas porque ya no compramos móviles como antes. Concretamente, en 2022 se vendieron menos de 1.200 millones de terminales, una cifra que no se veía desde 2013 y que no tiene pinta de mejorar, puesto que los motivos que los expertos aseguran que han provocado el desplome, como la incertidumbre económica, aún se mantienen este 2023. Y es que no hay que perder de vista que muchos smartphones disponibles en el mercado se han convertido en lujos que no están al alcance para todos los bolsillos.

Aunque, en contra posición, también hay firmas que han apostado por el low cost para intentar llegar al usuario y mantener así las ventas. Precios bajos que, sin embargo, no van de la mano de terminales con pocas prestaciones: pantallas grandes, autonomías extensas y numerosas cámaras para poder hacer fotografías de calidad. Respecto al precio, hay terminales disponibles desde los 130 euros para aquellos que buscan una renovación económica o para los que pretenden regalar un primer móvil, por ejemplo, a sus hijos.

El Xiaomi Redmi 10 es uno de los más populares cuando buscamos propuestas baratas que tengan las prestaciones básicas que se le exigen a día de hoy a un smartphone. Cuesta desde 130 euros si (depende del color escogido y de la memoria RAM y de almacenamiento) y asegura un terminal de pantalla de 6,5 pulgadas FHD+, una combinación de cuatro cámaras y un procesador potente para que nos mantener el ritmo de nuestras rutinas.

El Xiaomi Redmi 10 es móvil de gama de entrada, una de las favoritas de la marca china para ofrecer una buena propuesta a quienes no quieren invertir mucho dinero y tampoco necesitan las máximas prestaciones tecnológicas, aunque sí unas básicas de buena calidad. El precio de este tipo de dispositivos no suele superar los 200 euros, como es el caso del terminal destacado que no llega a los 130 euros y, a cambio, ofrece especificaciones de serie de la gama media-alta, según el propio fabricante. Eso sí, para no gastarse más dinero, la opción escogida debe ser el smartphone de 4 gigas de RAM y 64 gigas de almacenamiento interno, en color gris o azul (el tono blanco cuesta 149,99). Si queremos una capacidad mayor de 128 gigas en cualquiera de los colores, el precio asciende a 169,99 euros.

Características del Redmi 10 2022 de Xiaomi

Aunque el precio es uno de los parámetros más importantes para establecer qué tipo de terminal queremos, puesto que es importante tener una horquilla de presupuesto de partida, las prestaciones que cada modelo ofrece también son determinantes para decantarse por uno u otro. En este caso, la versión 2022 ofrece una pantalla de 6,5 pulgadas FHD+, una dimensión óptima para quienes no quieren grandes terminales que ofrece una buena calidad de imagen y una experiencia fluida al emplear el dispositivo. Esta, además, cuenta con la función AdaptiveSync, propia de modelos de alta gama, que adapta automáticamente la tasa de refresco de la pantalla con la de fotogramas de contenido para que la visualización sea más fluida sin perjudicar la duración de la batería. A esto también contribuye el que está equipado con un procesador octa-core MediaTek Helio G8 que se ha optimizado para ofrecer el mejor rendimiento en juegos, en la cámara y en cualquier acción que realicemos con el dispositivo.

El equipo integrado de sonido es otra de sus prestaciones más reseñables, con la incorporación de altavoces duales que permiten disfrutar de un sonido limpio y claro en cualquier reproducción o llamada. Otro de los aspectos en los que merece la pena fijarse a la hora de adquirir un nuevo terminal es en la batería, tanto en su carga como en su duración. En concreto, este modelo ofrece una de 5.000 MHz, perfecto para aguantar una jornada estándar, y una carga rápida de 18 Watios e invertida de 9 watios, si la fuente de energía proviene de otro terminal o batería externa. ¿Y cuánto es eso en cifras? Estos valores se traducen en 30 horas de llamadas, 14 de reproducción de vídeo y hasta 158 de música sin llegar al 0% de batería.

Cómo es la cámara del Redmi 10

Pero llegamos a uno de los puntos fundamentales para muchos usuarios: el sistema fotográfico de móvil. De hecho, es una de las especificaciones más requeridas por los compradores, puesto que, aunque la fotografía analógica parece estar resurgiendo, la mayoría emplea el smartphone para capturar instantáneas. En el caso del Redmi 10, la versión 2022 mejora el sistema con una cámara cuádruple equipada con un ultra gran angular de 8 megapíxeles, una principal de 50, una macro de 2 y una de profundidad de 2 en la parte trasera. Asimismo, incorpora inteligencia artificial que adapta los parámetros a cada situación para lograr siempre la mejor imagen. Por ello, pese al precio ajustado que ofrece este móvil, es uno de los que ofrece mejores fotografías. Incluso el modo selfi ofrece la posibilidad panorámica.

Las cuatro cámaras traseras son uno de sus puntos fuertes. Xiaomi

