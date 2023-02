Hace casi 11 años que nacieron los relojes inteligentes, uno de los wearables con más éxito del mercado, debido a su gran versatilidad en un tamaño muy pequeño. De hecho, han ayudado a deportistas, empresarios y a la gente de a pie a llevar un smartphone o un entrenador personal en su muñeca a diario. Así que, si has pensado alguna vez en comprarte un smartwatch, seguro que has ojeado un Apple Watch, un Samsung Galaxy o un Amazfit GTR de Xiaomi. Sin embargo, los dispositivos de Apple son los que mantienen un liderazgo en el mercado, pero su precio sigue siendo muy elevado, por eso, opciones como el Amazfit salen mejor de precio y sus prestaciones y diseños no distan mucho del Apple Watch.

Sí, has leído bien, decantarse por un Amazfit es apostar por un reloj inteligente muy parecido al Apple Watch, pero cuyo precio no supera los 100 euros. De hecho, uno de sus últimos lanzamientos con prestaciones que ni imaginas, el Amazfit GTS 3, cuesta poco más de 100 euros en Amazon (120 para ser exactos). Por tanto, puedes tener un reloj inteligente de primera categoría sin gastarte mucho dinero. Y es que, con un Amazfit puedes encontrar tu móvil, atender llamadas, leer los mensajes de WhatsApp y de otras aplicaciones, recibir recordatorios, desbloquear tu móvil, hacer un seguimiento de tu salud, programar tu entrenamiento y ¡mucho más! Sin olvidar que, si le das importancia al diseño de tus dispositivos, los Amazfit tienen uno muy parecido a los Apple, así que, si buscas una alternativa más económica, muchos modelos de Amazfit tiene un estilo muy parecido.

Los mejores 'smartwatches'

Y si, además, tu objetivo de tener un reloj inteligente es prepararte y hacer un seguimiento de tu estado físico y entrenamiento, modelos como el Amazfit Bip U Pro es lo que buscas, ya que tiene más de 60 modos deportivos. Por otro lado, su pantalla es muy grande (1.43 pulgadas) para que tengas una vista más amplia y clara de todas las funciones de este reloj inteligente deportivo. Además, podrás cambiar su estilo entre más de 50 esferas diferentes y no le molestará a tu muñeca, ya que es muy ligero, solo pesa 31 gramos. Por último, es resistente al agua, de hecho, aguanta hasta los 50 metros de profundidad (por si tu deporte favorito es acuático) y se puede usar el modo Bip U para nadar y registrar todos los movimientos, incluso bajo el agua.

Solo pesa 31 gramos. Amazon

Por otro lado, con más de 1.240 valoraciones positivas de usuarios que ya lo han probado, se encuentra rebajado en Amazon el modelo Amazfit Bip 3, que posee la etiqueta Amazon Choice por su buena relación calidad-precio. Este modelo está equipado con una pantalla HD muy grande (1,69 pulgadas), en la que podrás ver tus llamadas, mensajes, recordatorios, datos de salud y estado físico en una calidad asombrosa. Uno de los puntos fuertes de Amazfir bip 3 es que incluye una batería muy potente (de un grosor finísimo) que permite que la batería dure 14 días sin preocupaciones.

Su batería dura 14 días a pleno rendimiento. Amazon

El último modelo de Amazfit

Por último, debemos destacar desde 20deCompras el último modelo de la marca a la venta en Amazon, el Amazfit GTS 3 con asistente de voz integrado, que se ha convertido en uno de los mejores relojes inteligentes del mercado y cuesta ahora poco más de 100 euros gracias a una rebaja del 20% en Amazon. Este modelo tan pro tiene asistente de voz integrado y se puede configurar con la voz y fácilmente cualquier acción que necesites. Es resistente al agua también como los anteriores modelos y tiene muchos modos deportivos. Una de las funciones novedosas es que incluye un seguimiento del ciclo femenino, lo que te ahorrará tener que apuntar tus ciclos en calendarios o aplicaciones móviles.

Monitoriza el ciclo femenino. Amazon

