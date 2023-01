Virginia Torrecilla: "El deporte me ha ayudado a superar todo"

Apenas terminó el confinamiento, Virginia Torrecilla era operada de un tumor cerebral que la paró la vida. Un año después, su madre, en uno de sus desplazamientos a Madrid para asistirla, logró salir de un devastador accidente de coche que la dejó inválida. La futbolista ha encontrado refugio en su familia y en el deporte, donde la imprimen fuerzas para afrontar los difíciles momentos. Su voz, a pesar del cansancio por los duros entrenamientos con el Atlético de Madrid, no deja de ser tranquila, dulce y transmisora de pura energía de vida.

El diario The Guardian le ha otorgado el premio a la mejor futbolista. Enhorabuena.Gracias de corazón. Este premio ayuda siempre a afrontar situaciones un poco extrañas, duras y emocionalmente fuertes. Me ilusionó mucho recibirlo y estoy muy agradecida porque hayan pensado en mí.

Ha vuelto a los entrenamientos, ¿cómo se encuentra?Bien. Lo más importante ahora es que estoy sana y además puedo jugar al fútbol, que es lo que más me gusta. Estoy entrenando con mucha ilusión, con muchas sensaciones. Tenemos por delante seis meses de mucho trabajo y lo que me gustaría es tener cuantos más minutos de juego, mejor.

¿Cómo está su madre?.Está estable. No puede andar, pero está viva, que es lo importante. Cuando todo sucedió fue un mazazo a nivel psicológico. Todavía lloro porque fueron momentos muy, muy duros. Muy complicados, pero ella sonríe día tras día. Lo único que hace es intentar buscar esa felicidad y la contagia



Tener una madre con esa energía es un orgullo. ¿Se transmiten esas ganas de vivir entre las dos?.Lo pasé muy mal por mi cáncer, pero cuando todo sucedió, cuando tuvimos ese tremendo accidente de estar paradas en el coche y ¡zas! , todo sucedió...La vida te da ese palo, fue tremendo. Me decían que no evolucionaba bien y no quería ni entrar en la cabina porque no tenía fuerzas para escucharlo, pero de repente abre los ojos y vuelve con nosotros. La vida nos ha cambiado 100%. Ella es una luchadora nata, pero mi padre es el que ha tirado de todas nosotras. Es un orgullo tener la familia que tengo, porque siempre fuimos una piña, pero ahora, podemos con todo. Soy la persona que soy, por ellos. Después de todo lo que hemos vivido, gracias a mi familia y a todos los que nos han apoyado, ella está vida y yo también.

¿El deporte también ha influido?.El deporte es vida. Es un ejercicio doble el que tenía que hacer. Por una parte luchar con fuerzas contra mi enfermedad. Por otra, el deporte me daba la vida en todos los sentidos y tenía que focalizar en recuperar la masa muscular que había perdido para poder estar cada día más fuerte y poder entrenar. De hecho tuve que recuperar 20 kilos (aún no los he recuperado del todo), pero poco a poco doy pasos hacia adelante.

Rodearse de profesionales, ¿le ha ayudado en esos pasos?.Rotundamente. La vida me ha dado otra oportunidad y con nutricionistas, fisios, médicos, compañeras, mi familia...Te das cuenta de muchas cosas cuando pasas por un golpe tan grande, por vivir algo tan brutal, sabes con quién te quedas y te das cuenta de lo que has vivido. Pero de verdad, además de los profesionales, que son una ayuda increíble, me quedo con esas personas que me han dado la energía para afrontar la nueva vida. Las personas que me quieren son las que realmente te ayudan.

¿Cuáles son sus objetivos?.Sin duda, volver a ser la que fui. Me ha costado, pero trabajo mucho y muy duro para lograrlo.



Después de que Alexia Putellas la abrazara en el partido Barcelona - Atlético y que todas las jugadoras la mantearan tras el partido, ¿qué siente en estos momentos?.Nada más que gratitud. Por todo. Me emociono. Intento devolver al Atlético lo que me han dado, que es mucho y a todas mis compañeras, el cariño enorme que me profesan, que saben que es mutuo.



A esas personas que están en una situación similar, bien por enfermedad, bien porque quieren ser una estrella del fútbol, ¿qué les diría?#A todo el mundo le dirían que no dejen de soñar. Que sean positivos porque no sabes lo que va a pasar mañana. El camino es muy duro, pero vale la pena llegar hasta el final . Siempre. La vida no te da nada para que sonrías si no es contigo mismo.