La respuesta de Deschamps cuando le preguntan por la vuelta de Benzema para la final del Mundial

Desde que se conoció que Karim Benzema seguía formando parte de la lista de la selección francesa para el Mundial de Qatar a pesar de haber abandonado la concentración por lesión, existe un 'runrun' continuado en torno a 'Les Bleus' sobre un posible regreso del Balón de Oro para la final de la Copa del Mundo. El seleccionador galo, Didier Deschamps, fue cuestionado al respecto tras la victoria de Francia ante Marruecos en semifinales, y su reacción lo dice todo.

Con gesto de cansancio ante una nueva pregunta sobre el delantero del Real Madrid, el técnico dejó escapar un largo resoplido visiblemente molesto y rechazó responder a la cuestión. "No voy a responder, siguiente pregunta", indicó tajante el campeón del mundo.

El '9' blanco se vio obligado a renunciar a disputar la cita mundialista al caer lesionado pocos días antes de que diese comienzo la competición, pero el atacante ya se ha recuperado de sus problemas físicos y ha regresado a los entrenamientos en menos tiempo del esperado.

Deschamps decidió no convocar a nadie en su lugar, por lo que la FIFA aclaró que, oficialmente, forma parte de la lista francesa de 26 jugadores y podría regresar a la concentración y jugar si así lo estimase el cuerpo técnico, aunque el seleccionador ya dejó claro que "no es algo que esté en mi cabeza".

El plan para detener a Messi

El técnico francés también abordó en rueda de prensa cómo preparará a sus jugadores para intentar parar a Messi este domingo en la final. "Toca muchos balones, es realmente muy fuerte. Nos aseguraremos de limitar su influencia tanto como sea posible, como intentarán hacer con algunos de nuestros jugadores", afirmó.

En este sentido, Deschamps se refirió al duelo ante Argentina en octavos de final de Rusia 2018 para recalcar que el '10' de la Albiceleste ya no es el mismo que entonces: "Messi ha brillado desde el inicio de la competición. Hay diferencias. Hace cuatro años imaginaba su posición, pero aquí tiene mucha libertad".

Para el choque de este domingo volverán Dayot Upamecano y Adrien Rabiot, que se perdieron las semifinales por enfermedad. "Upamecano no estaba al 100%, estaba con fiebre, por eso no inició el partido. Llevaba tres días complicados desde el último partido", explicó Deschamps sobre la ausencia del central, mientras que señaló que "Rabiot estaba un poco mejor esta tarde pero no lo suficiente", por lo que no querían arriesgar. "Como faltan cuatro días para la final, debería estar disponible el domingo", apuntó el técnico.

El seleccionador también destacó la actuación de Randal Kolo Muani, que hizo el 2-0 en el primer balón que tocó, tras una buena jugada de Mbappé. "Sabía que tenía la habilidad para correr y es un buen ejemplo para todos los demás jugadores que no han sido utilizados pero que en algún momento pueden ser decisivos. El banquillo es importante", terminó.