Cristiano Ronaldo ataca a su entrenador y halaga públicamente a Messi: "¿Qué voy a decir de él?"

La entrevista concedida por Cristiano Ronaldo al periodista británico Piers Morgan lleva varios días incendiando el mundo del fútbol. Los adelantos mostrados hasta ahora no dejaban en buen lugar al Manchester United y a su entrenador, Erik ten Hag, y se rumorea con cada vez más fuerza que el portugués no volverá a vestir más la camiseta de los 'red devils' por expreso deseo de club y técnico. Además, las consecuencias parecían haber llegado también a la concentración de la selección lusa para el Mundial de Qatar tras el frío encuentro entre el exmadridista y Bruno Fernandes, y el feo gesto de Joao Cancelo con su capitán.

Sus declaraciones no se habían emitido al completo hasta ahora, cuando la conversación entre el futbolista y el comunicador ha salido a la luz en dos partes. "Creo que es el momento de decir algo", asegura el portugués sobre las razones que le han llevado a romper su silencio justo en este momento.

Su fichaje por el Manchester City

El luso ha reconocido que estuvo muy muy cerca de enfundarse la elástica celeste y pasarse al otro lado de la ciudad, pero el amor por el rojo le pudo. "Estuvo cerca. Guardiola dijo hace dos semanas que intentó con mucha fuerza ficharme. Pero, con mi historia en el Manchester United, mi corazón y mis sentimientos, con lo que había hecho... marcaron la diferencia, y, por supuesto, también Sir Alex Ferguson".

"Fue una decisión consciente" la de volver, y "no me arrepiento", ha asegurado. La clave para su retorno fue su charla con su padre futbolístico, como se ha referido a Ferguson el propio Cristiano en varias ocasiones. "Es imposible que vayas al Manchester City", ha revelado que le dijo el exentrenador, a lo que él solo pudo responder: "Vale, jefe".

Ronaldo ha querido hacer hincapié en que "fue la decisión correcta" volver a Old Trafford y ha recordado cómo vivió el volver al estadio mancuniano con un doblete en su redebut. "La sensación fue increíble, no solo el día del partido, también la semana de antes. Sentí que todo cambió", pues estaba en boca del mundo entero su "regreso a casa, donde pertenecía". Y además, "marcar dos goles fue la mejor bienvenida", ha apuntado, añadiendo que "los fans son todo para mí" al recordar que entonaron el Viva Ronaldo en su primer partido.

La situación en el Manchester United



Uno de los puntos que más ampollas ha levantado ha sido su opinión sobre lo que ocurre en el Manchester United, pues el '7' ha reconocido que en su llegada "pensé que todo habría cambiado" tras 13 años fuera del club, nueve en el Real Madrid y tres en la Juventus, "que todo sería diferente, la tecnología y las infraestructuras", sin embargo, "me sorprendí, en el mal sentido, porque vi que todo era igual".

"Me sorprendió mucho la inestabilidad en el club", apunta también el portugués, a quien le parece que es como si hubieran "detenido el reloj". Reconoce, por otro lado, que ha comenzado a ver los primeros cambios, por ejemplo, con la llegada de nuevos jugadores.

En este sentido, el futbolista cree que el punto de partida para llegar a esta situación fue la marcha de Sir Alex Ferguson, porque "la estructura a su alrededor era muy importante", pero también la de David Gill, expresidente del club. "Sabía que el Manchester United no era lo mismo, pero no pensé que era tan grande el vacío", confiesa el ganador de cinco Balones de Oro.

"Nada cambió. La piscina, el jacuzzi... incluso el gimnasio, hasta algunos puntos de tecnología. La cocina, los cocineros...", pone como ejemplo el portugués, al mismo tiempo que señala que aún hoy hay muchas cosas que ya estaban cuando tenía 20 años. "En el United el progreso ha sido cero, en comparación con el Real Madrid, e incluso con la Juventus" respecto a la tecnología en el entrenamiento, la nutrición o la recuperación con los partidos, algo inadmisible para "un club de esta dimensión" que "debería estar en lo más alto", a donde de verdad espera que llegue en los próximos años.

La llegada de Rangnick al banquillo

El delantero luso no entendió la llegada de Ralph Rangnick al banquillo del Manchester United. "Nadie lo entendió", asegura sobre la decisión. "Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United?", se pregunta, al mismo tiempo que admite no haber "oído hablar de él" nunca.

Aún así, Ronaldo mantuvo una actitud profesional y se refirió a él como "jefe" a pesar de que "en mi interior nunca le vi como el jefe, porque en muchos puntos no estaba de acuerdo" con él. Tampoco comprende los comentarios y nuevas tácticas adoptadas por el exentrenador mancuniano contra él, y opina que "llega un nuevo entrenador y cree que encuentra una Coca-Cola en el desierto".

Erik ten Hag

Sí conocía la trayectoria del holandés en el Ajax, al que llevó hasta semifinales de la Champions League. Con él, Ronaldo empezó desde el banquillo después de no hacer la pretemporada, algo que "realmente entiendo", asegura el portugués, que apunta a que "no tiene el mismo procedimiento con todos los jugadores".

Además de eso, Cristiano revela que "pasaron otras cosas que la gente no sabe" y reconoce que "la empatía", no la relación, "no es buena" entre ambos. "Creo que no me respeta de la manera que merezco, pero es lo que hay", admite, explicando que esa es la razón que le llevó a marcharse antes del pitido final en el partido ante el Tottenham.

Para él, "no tiene sentido" que el técnico quisiese darle entrada contra los spurs cuando quedaban tres minutos de partido, pero no en la derrota ante el Manchester City "por respeto a mi carrera", tal y como aseguró el holandés en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Creo que lo hizo a propósito", señala, y "me sentí provocado", porque nunca ha tenido problema en entrar al campo cuando restaba poco tiempo para el final si tenía que ayudar.

Sobre esto, el luso considera que "fue una estrategia del club" para hacerle actuar así, y se sintió "muy, muy, muy decepcionado" tras el comunicado del club en el que anunciaba que era apartado de la plantilla. "Fue una vergüenza", afirma sobre el castigo de tres días que le fue impuesto.

Así pues, recalca que le gustan las personas con honestidad y gente "que respeta mi moral", pero vuelve a repetir que "lo que ha pasado en los últimos meses no ha sido respeto, en muchos sentidos", aunque sí que reconoce arrepentirse de marcharse antes de tiempo en ese encuentro y se disculpó con sus compañeros.

Por último, Cristiano asegura que "si no me respetas, nunca te voy a respetar" en referencia a Ten Hag, quien considera que no le respeta y que solo muestra su afecto hacia él ante la prensa.

La avalancha de críticas: "Parece que soy la oveja negra"

El mal arranque de temporada del conjunto inglés recayó directamente sobre sus hombros. "Siempre es mi culpa, el problema siempre soy yo. Parece que soy la oveja negra, y no me gusta", ha lamentado el exmadridista, y apunta que no importa qué haga sobre el terreno de juego, porque las críticas siempre están ahí y se ha sobrepasado una línea ya que "no fueron solo en cuanto al fútbol, sino profesional y familiarmente".

"Parece que soy el malo, y no es verdad. La gente tiene que escuchar de mi boca los hechos", afirma, "por eso he concedido esta entrevista, es el momento adecuado", ya que de todas las cosas que se han dicho sobre él "el 99% son basura, la gente dice cosas falsas, miente", apunta.

El ingreso hospitalario de su hija y las dudas del United

La avalancha de críticas comenzó con los primeros rumores sobre su deseo de dejar el Manchester United, y terminaron por desatarse con su ausencia en la pretemporada, cuando se habló de que el portugués había rechazado asistir para forzar su salida, pero nada más lejos de la realidad, pues fue para cuidar de su hija menor.

La pequeña Bella fue ingresada de urgencia por una bronquitis durante sus vacaciones en Mallorca. "Estuvo una semana en el hospital, la gente hizo historias, se inventó que no quería viajar", explica, mientras pide comprensión: "La gente tiene que entender que soy un ser humano y siempre voy a estar del lado de mi familia. No negocio con eso".

"Hablé con la directiva y el presidente", narra el delantero, y ellos "como que no se creían que algo estuviera mal", lo que "me hizo sentir mal". Además, Ronaldo también comenta el papel de la prensa en lo sucedido: "Dudaron de mí, del profesional que soy", dice, recordando que ha jugado en la élite durante 21 años, algo imposible si no eres profesional. "Me hizo sentir muy muy muy triste, porque siempre he sido uno de los mejores profesionales, por eso sigo jugando a este nivel", zanja.

Su futuro apunta lejos del United

"Probablemente sea bueno para el United y para mí tener un nuevo desafío. Pero si vuelvo, espero que la gente me deje brillar como lo he hecho en otros clubes en los últimos años", considera el portugués.

En este sentido, el astro dejó claro que su objetivo ahora pasa por el Mundial de Qatar y que no piensa en otra cosa. "Es difícil decirlo en este momento. Mi estado de ánimo está, en este momento, en la Copa del Mundo. Probablemente sea mi última Copa del Mundo, mi quinta Copa del Mundo. Pero yo no sé, es difícil decir en este momento qué va a pasar después", agregó.

Su opinión sobre Messi

Lejos de la polémica con su club, Cristiano se refirió a Lionel Messi y alabó la figura del argentino como un jugador "increíble" al que tiene mucho "respeto". "Es un jugador increíble. Como persona, compartimos el escenario 16 años. No soy su amigo, en términos de como un amigo que estaba contigo en tu casa o hablando por teléfono. No, pero es como un compañero de equipo", expresó.

"Es un tipo que respeto mucho la forma en que siempre habla de mí. Incluso su esposa o mi esposa, mi novia, siempre tienen respeto y son de Argentina. ¿Qué voy a decir de Messi? Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol", añadió.

¿Cuándo quiere colgar las botas?

Por último, el portugués quiso hablar de su retiro y, aunque tiene clara la fecha, dejó la posibilidad en el aire. "Quiero jugar dos o tres años más, máximo. Quiero terminar a los 40, una buena edad. No sé el futuro. A veces uno planea una cosa para su vida y como dije muchas veces, la vida es dinámica y nunca sabes lo que va a pasar", concluyó.