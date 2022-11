Sigue el 'culebrón Cristiano': el United reacciona a los ataques del portugués y anuncia una respuesta

El Manchester United ha emitido este viernes un comunicado en el que anunciaba que había iniciado el proceso de respuesta a las declaraciones de Cristiano Ronaldo en una entrevista emitida en dos partes en la que no dejaba en buen lugar al conjunto inglés.

"Esta mañana, el club ha iniciado los primeros pasos en respuesta a la reciente entrevista concedida a los medios por el futbolista", ha apuntado el club a través de una nota, y ha añadido que no volverá a hacer ningún comentario al respecto hasta que se llegue a una conclusión.

El Manchester United estaría estudiando "emprender acciones legales" contra el portugués para rescindir su contrato que se extiende hasta el próximo 30 de junio, según informa el diario británico The Athletic.

El futbolista portugués, que reconoció sentirse "traicionado" por parte del United y de su entrenador, Erik ten Hag, ha criticado la situación del equipo mancuniano, que desde su punto de vista, no ha progresado desde que dejó el equipo en 2009 para fichar por el Real Madrid.

La estrella lusa ha apuntado que "siento que hay gente que no quiere que esté aquí desde el año pasado", y dejó caer su salida del club tras el Mundial de Qatar: "Probablemente sea bueno para el United y para mí tener un nuevo desafío", aunque ha dejado la puerta abierta a un retorno, en el que "espero que la gente me deje brillar como lo he hecho en otros clubes en los últimos años" si se produce.

Cristiano ha revelado además en su entrevista que "pasaron otras cosas que la gente no sabe" con Ten Hag, y reconoce que "la empatía", no la relación, "no es buena" entre ambos. "Creo que no me respeta de la manera que merezco, pero es lo que hay", admite, explicando que esa es la razón que le llevó a marcharse antes del pitido final en el partido ante el Tottenham.

Así pues, recalca que le gustan las personas con honestidad y gente "que respeta mi moral", pero vuelve a repetir que "lo que ha pasado en los últimos meses no ha sido respeto, en muchos sentidos", aunque sí que reconoce arrepentirse de marcharse antes de tiempo en ese encuentro y se disculpó con sus compañeros.

Por último, el exmadridista lanza un dardo al técnico holandés asegurando que "si no me respetas, nunca te voy a respetar". El '7' considera que el exentrenador del Ajax no le respeta y que solo muestra su afecto hacia él ante la prensa.