Cristiano Ronaldo: "Guardo las cenizas de nuestro bebé y hablo con él todo el tiempo"

En su comentada entrevista con Piers Morgan, Cristiano Ronaldo aludió a la parte más personal de su vida, más allá del ataque contra su actual equipo, el Mancester United.

De hecho, ha sido la primera vez que el portugués habla de la dura pérdida del bebé que esperaba con Georgina Rodríguez, un tema en el que no le ha importado profundizar.

"Probablemente fue el momento más difícil que he tenido en mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero tienes ese problema… es difícil", ha asegurado el luso, al recordar la pesadilla que él y Georgina Rodríguez vivieron cuando el pasado abril perdieron a uno de sus mellizos en el parto.

"A veces trato de explicarles a mi familia y amigos más cercanos que nunca me sentí feliz y triste al mismo tiempo. Es difícil de explicar. No sabes si vas a llorar o a sonreír, porque es algo ante lo que no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer", relata el crack luso, emocionado.

Para el jugador, "es el dolor más grande que cualquier padre puede sentir". "Solo el nacimiento de nuestra niña nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", señala sobre Bella Esmeralda.

Además, revela que tiene guardadas las cenizas de su bebé junto a las de su padre en el sótano de su casa. "Hablo con ellos todo el tiempo y están a mi lado. Me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso… El mensaje que me envían, especialmente mi hijo".